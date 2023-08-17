Уникальная операция: пересаженные человеку почки свиньи впервые функционируют

Пересадили свиные почки пациенту, у которого ранее была диагностирована смерть мозга, с разрешения его семьи.

Впервые в истории медицины донорские органы не только не были отторгнуты, но и начали нормально функционировать - то есть производить мочу, очищая организм нового хозяина от токсичных продуктов жизнедеятельности.

Подробное описание уникальной операции прошло оценку научным сообществом и на этой неделе было опубликовано в научном журнале JAMA Surgery.

Хотя пока этот случай - единичный, он дает надежду десяткам тысяч пациентов, страдающих от хронических болезней почек и нуждающихся в трансплантации.

Спрос на донорские органы по всему миру сильно превышает предложение. По статистике, в США из каждых пяти больных, ожидающих пересадки, двое умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, так и не дождавшись подходящего донорского органа.

Строго говоря, это не первая операция по трансплантации человеку почек свиньи, которую можно назвать удачной.

За последние пару лет похожие попытки предпринимались уже дважды, и Би-би-си об этом рассказывала.

Чтобы после операции организм пациента не отторгал донорский орган как чужеродный, свиные почки для трансплантации выращивают специально и «очеловечивают» методом генетической адаптации.

В цепочке ДНК ученые находят и "отключают" четыре исключительно свиных гена (GTKO, CMAH, B4GALNT2, GHR), после чего дополняют ее шестью человеческими (CD46, CD55, CD47, THBD, PROCR, HMOX1).