В Эстонии резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 142 новых случая заражения COVID-19, что на 51,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1033 теста на коронавирус, из которых 1,7% оказались положительными.