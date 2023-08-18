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В Эстонии резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом

rus.postimees.ee
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Тест на коронавирус. Фото иллюстративное.
Тест на коронавирус. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло на 51%, но пациентов с COVID-19 в больницах стало меньше, пишет ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 142 новых случая заражения COVID-19, что на 51,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1033 теста на коронавирус, из которых 1,7% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали шесть пациентов (неделей ранее 10) с коронавирусом. Пять пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

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