Ученые открыли секретное оружие против коронавируса

Исследование, опубликованное в журнале Science Immunology, проводилось под руководством ученых Оксфордского университета, которых интересовали лейкоцитарные антигены человека (HLA), отвечающие за предотвращение атаки иммунной системы на здоровые клетки.

В семействе HLA существует несколько классов молекул HLA, и каждый из них встречается в определенных типах клеток. Например, молекулы HLA класса I находятся на поверхности практически всех нуклеиновых клеток, молекулы класса II – на В-лимфоцитах, дендритных клетках, макрофагах, моноцитах, эпителиальных клетках тимической ткани и др.

Перед трансплантацией доноры и реципиенты тестируются на антигены тканевой совместимости - чем больше сходство антигенов, тем выше вероятность успешной трансплантации.

Предыдущие исследования показали, что инфекция SARS-CoV-2 автоматически подавляет классические HLA-белки, не позволяя иммунной системе распознавать инфицированные клетки. Однако остается неясным, влияет ли SARS-CoV-2 на все классы HLA. Например, вирус не подавляет функцию подмножества молекул HLA класса I, HLA-E, в той же степени, что и большинство молекул HLA, что свидетельствует о возможном скрытом иммунном ответе на SARS-CoV-2.

Доктор Хонгбинг Янг и группа коллег из Оксфорда изучили образцы крови пациентов с Covid-19 и выявили пять пептидов – белковых фрагментов, которые влияют на активность HLA-E-ограниченных киллерных Т-клеток. HLA-E является важным регулятором активации и ингибирования естественных клеток-киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов.

В ряде новых экспериментов было установлено, что HLA-E реагирует на клетки, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, и способен инициировать иммунный ответ против них.

Исследование оксфордской группы показывает, как HLA-E играет решающую роль во время инфекции SARS-CoV-2. Система HLA контролируется генами на хромосоме 6, которые кодируют активность всех белков клеточной поверхности HLA, помогающих регулировать иммунный ответ.

Дальнейший анализ эпителиальных клеток легких человека показал, что воздействие SARS-CoV-2 вызывает снижение уровня HLA-Ia, но не HLA-E.

«Возможно, что нормальный баланс, поддерживающий классически ограниченные Т-клетки, нарушается при инфекции SARS-CoV-2, и HLA-E-ограниченные Т-клетки могут способствовать контролю над вирусом», - пишут в своем исследовании Янг и его коллеги.