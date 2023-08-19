Врач объясняет: как физические упражнения влияют на ночной сон и в какое время их лучше всего выполнять

«Упражнения могут улучшить все аспекты сна, а также уменьшить симптомы бессонницы», - подтвердила Сыыру.

Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту. «Трнировки принесли больше пользы людям с тяжелой бессонницей, чем большинство лекарств», - отметила доктор. Было обнаружено, что упражнения сокращают время, необходимое для засыпания, на 55 процентов, общее ночное бодрствование на 30 процентов и тревогу на 15 процентов, при этом увеличивая общее время сна на 18 процентов.