«Физические упражнения - один из лучших научно изученных способов улучшить сон и здоровье. Дополнительный эффект дает регулярность физических упражнений, но не перед сном», - рассказала в журнале TerviseMeeter пульмонолог и сомнолог доктор Эрве Сыыру.
Врач объясняет: как физические упражнения влияют на ночной сон и в какое время их лучше всего выполнять
«Упражнения могут улучшить все аспекты сна, а также уменьшить симптомы бессонницы», - подтвердила Сыыру.
Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту. «Трнировки принесли больше пользы людям с тяжелой бессонницей, чем большинство лекарств», - отметила доктор. Было обнаружено, что упражнения сокращают время, необходимое для засыпания, на 55 процентов, общее ночное бодрствование на 30 процентов и тревогу на 15 процентов, при этом увеличивая общее время сна на 18 процентов.
«Несмотря на то, что ежедневные упражнения являются ключом к хорошему сну, занятия ими вечером могут вызвать проблемы со сном, так как тело не успевает к нему подготовиться. Упражнения стимулируют бодрость и гормоны, такие как эпинефрин и адреналин. Но найдутся исследования, которые не показывают негативных последствий вечерних тренировок, поэтому это зависит от человека. Подводя итог, могу сказать, что регулярные физические упражнения при дневном свете - один из лучших способов обеспечить себе хороший сон», - сказала Сыыру.