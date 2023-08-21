ОТКРЫТИЕ ⟩ Коронавирус может вызвать неожиданную проблему, которая будет тревожить целый год

Исследователи из Высшей школы медицинских наук Вейлла Корнелла изучили иммунные клетки и молекулы в образцах крови 38 человек, которые оправились от затяжной формы коронавируса и других серьезных заболеваний. Также они изучили кровь 19 здоровых людей.

Исследователи разработали новый метод сбора и характеристики очень редких гемопоэтических стволовых клеток, циркулирующих в крови, что устраняет необходимость удаления таких клеток из костного мозга.

В этих редких стволовых клетках - предках клеток иммунной системы - взятых у людей, выздоровевших от коронавируса, исследователи обнаружили изменения в регуляциях, которые включают или выключают гены. Эти изменения передавались дочерним клеткам, в результате чего они производили больше моноцитов, иммунных клеток. Изменения в экспрессии генов в моноцитах людей, выздоравливающих от тяжелой формы Covid-19, заставляли клетки выкачивать большее количество воспалительных цитокинов. Моноциты здоровых или не связанных с коронавирусом лиц не высвобождали эти цитокины.

Исследователи наблюдали эти изменения через год после того, как участники исследования заразились коронавирусом. Из-за небольшого количества испытуемых исследователи не смогли установить прямую связь между клеточными и молекулярными изменениями и проблемами со здоровьем.

Исследователи подозревали, что виновником может быть воспалительный цитокин под названием IL-6. Они проверили свою гипотезу как на мышах с заболеванием, подобным Covid-19, так и на людях с коронавирусным заболеванием.

В ходе экспериментов некоторым испытуемым на ранних стадиях заболевания вводили антитела, препятствующие связыванию IL-6 с клетками. Эти мыши и люди имели менее измененные регуляции экспрессии генов стволовых клеток во время выздоровления, а также меньше продукции моноцитов и воспалительных цитокинов. Кроме того, легкие и мозг мышей, получавших антитела, были меньше повреждены.

Полученные данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 может вызывать изменения в экспрессии генов, которые усиливают выработку воспалительных цитокинов. Кроме того, один тип этих цитокинов, по-видимому, поддерживает весь процесс в течение длительного времени, так что изменения в стволовых клетках сохраняются еще долгое время после того, как человек выздоровел.