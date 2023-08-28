Названы различия симптомов перед остановкой сердца у мужчин и женщин

По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet Digital Health, половина людей, перенесших внезапную остановку сердца, в течение предшествующих 24 часов ощущали какой-либо симптом. Для женщин наиболее очевидным признаком приближающейся внезапной остановки сердца была одышка, а для мужчин – боль в груди.