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Названы различия симптомов перед остановкой сердца у мужчин и женщин

rus.postimees.ee
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Операционная. Иллюстративный снимок.
Операционная. Иллюстративный снимок. Фото: LIONEL BONAVENTURE

По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet Digital Health, половина людей, перенесших внезапную остановку сердца, в течение предшествующих 24 часов ощущали какой-либо симптом. Для женщин наиболее очевидным признаком приближающейся внезапной остановки сердца была одышка, а для мужчин – боль в груди.

В совместном исследовании Седарс-Синайского медицинского центра и Института сердца Шмидта (Smidt Heart Institute) в меньших подгруппах обоих полов наблюдались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и симптомы, напоминающие грипп.

Внезапная остановка сердца во внебольничных условиях уносит жизни 90% людей, переживших ее, что делает актуальной необходимость более точного прогнозирования и профилактики этого состояния.

В исследовании изучались 823 случая остановки сердца, свидетелем которых был случайный прохожий или медицинский работник скорой помощи.

По мнению исследователей, знание тревожных признаков может помочь своевременно обратиться за помощью.

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