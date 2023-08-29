Все больше молодых жительниц Эстонии попадают в лапы агрессивной формы рака

Вчера в Таллинне состоялся совместный семинар Эстонского союза рака, Эстонского общества онкотерапии и Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями «Трижды негативный рак молочной железы – риск для здоровья молодых женщин».
Рак груди занимает первое место по распространенности среди эстонских женщин, при этом 10-20 процентов всех первичных случаев имеют тяжелую и агрессивную форму заболевания – трижды негативный рак молочной железы. На его долю приходится от 30 до 40 процентов смертей от рака груди. Ранний рак груди высокого риска исторически имел частоту рецидивов до 40 процентов, что является самым высоким показателем среди всех подтипов рака молочной железы. Большинство рецидивов являются метастатическими, прогноз которых, к сожалению, неблагоприятный.
По словам президента Эстонского союз рака, онколога-главврача Северо-Эстонской региональной больницы Вахура Валвере, границы скрининга должны быть изменены, поскольку трижды негативный рак молочной железы – это заболевание молодых женщин, которое проявляется в возрасте от 20 до 30 лет. Доктор Валвере отметил, что прогноз на будущее у пациентов с трижды негативным раком молочной железы безнадлежащего лечения является малообщающим. Поэтому говорить об этой форме рака крайне важно.
«Трижды негативный рак молочной железы является наиболее агрессивным по своему поведению, и у нас нет оружия, с помощью которого можно бороться с этим заболеванием», – объяснила онколог Северо-Эстонской региональной больницы Кадри Путник. По ее словам, осведомленность пациентов, лечение и выживаемость больных с годами улучшились. Рак груди диагностируют чаще, так как все больше женщин участвует в скринингах. Также многие сами связываются с врачами, если у них возникли подозрения на заболевание. Доктор Путник напоминает женщинам, насколько важно проверять грудь, потому что раннее выявление – лучшее лечение.
Также доктор Путник призывает женщин участвовать в скринингах: «С годами приглашать на скрининги стали чаще, но проблема в том, что трижды негативным раком молочной железы заболевают именно молодые женщины. Также мы далеки от идеала — не все женщины попадают на скрининг».
Если, по мнению Путник, семейный врач мог бы проверять грудь, то доктор Валвере настаивает, что также важна гигиена, которая начинается дома уже с раннего возраста. Руководитель онкологического центра Ида-Таллиннской центральной больницы Элен Веттус говорит, что женщины не ходят к семейному врачу в том возрасте, когда заболевают трижды негативным раком молочной железы. «Если у женщин нет жалоб, обязанность проверки не может быть возложена на плечи семейного врача», – заявила Веттус.
Каковы факторы риска?
Наследственность. Более чем у 50 процентов пациенток с геном BRCA1/2 развивается рак молочной железы.
Избыточная масса тела и низкая физическая активность в пременопаузе.
Курение и алкоголь.
Раннее выявление значительно влияет на прогноз пациентов при всех видах рака. Начиная с 50-летнего возраста, все женщины должны воспользоваться возможностью пройти обследование на рак молочной железы. Поскольку около половины пациентов с ранним трижды негативным раком молочной железы высокого риска моложе 50 лет, важно обнаружить это заболевание еще до начала организованного скрининга. Особое внимание следует уделить самоконтролю.
«Здоровый образ жизни не всегда защищает нас от заболевания», – признала Веттус, добавив, что при возникновении малейшего подозрения следует сразу же обращаться за помощью.