Все больше молодых жительниц Эстонии попадают в лапы агрессивной формы рака

Также доктор Путник призывает женщин участвовать в скринингах: «С годами приглашать на скрининги стали чаще, но проблема в том, что трижды негативным раком молочной железы заболевают именно молодые женщины. Также мы далеки от идеала — не все женщины попадают на скрининг».

Если, по мнению Путник, семейный врач мог бы проверять грудь, то доктор Валвере настаивает, что также важна гигиена, которая начинается дома уже с раннего возраста. Руководитель онкологического центра Ида-Таллиннской центральной больницы Элен Веттус говорит, что женщины не ходят к семейному врачу в том возрасте, когда заболевают трижды негативным раком молочной железы. «Если у женщин нет жалоб, обязанность проверки не может быть возложена на плечи семейного врача», – заявила Веттус.

Каковы факторы риска? Наследственность. Более чем у 50 процентов пациенток с геном BRCA1/2 развивается рак молочной железы. Избыточная масса тела и низкая физическая активность в пременопаузе. Курение и алкоголь.

Раннее выявление значительно влияет на прогноз пациентов при всех видах рака. Начиная с 50-летнего возраста, все женщины должны воспользоваться возможностью пройти обследование на рак молочной железы. Поскольку около половины пациентов с ранним трижды негативным раком молочной железы высокого риска моложе 50 лет, важно обнаружить это заболевание еще до начала организованного скрининга. Особое внимание следует уделить самоконтролю.