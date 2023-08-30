Побежден детский рак ⟩ Ученые заставили клетки опухоли превратиться в здоровые клетки мышц

«Клетки буквально превращаются в мышцы, — заявил молекулярный биолог Кристофер Вакок из лаборатории Колд-Спринг-Харбор. — Опухоль теряет все атрибуты рака. Они переходят от клетки, которая просто хочет сделать больше своих копий любыми средствами, к клеткам, предназначенным для сокращения. Поскольку вся ее энергия и ресурсы теперь посвящены сокращению, она не может вернуться к состоянию пагубного размножения».

Рак не является чем-то монолитным. Оно возникает, когда клетки из разных частей тела мутируют. Рабдомиосаркома — это тип рака, который чаще всего встречается у детей и подростков. Обычно оно начинается в скелетных мышцах, когда клетки в них мутируют, начинают размножаться и захватывают организм. Рабдомиосаркома агрессивна и часто смертельна; показатели выживаемости для группы промежуточного риска составляют от 50 до 70 процентов.

Один из многообещающих вариантов лечения называется дифференцированной терапией. Она появилось, когда ученые заметили, что клетки лейкемии созревают не до конца точно так же, как стволовые клетки, которые не успели развиться в более «взрослую» стадию. Дифференциационная терапия заставляет раковые клетки продолжать свое развитие и превращаться в определенные, уже здоровые типы зрелых клеток.