Побежден детский рак ⟩ Ученые заставили клетки опухоли превратиться в здоровые клетки мышц

Ученые успешно заставили клетки рабдомиосаркомы трансформироваться в нормальные, здоровые мышечные клетки. Это прорыв, который может привести к разработке новых методов лечения этой жестокой болезни, а также к аналогичным прорывам в отношении других типов рака человека.
«Клетки буквально превращаются в мышцы, — заявил молекулярный биолог Кристофер Вакок из лаборатории Колд-Спринг-Харбор. — Опухоль теряет все атрибуты рака. Они переходят от клетки, которая просто хочет сделать больше своих копий любыми средствами, к клеткам, предназначенным для сокращения. Поскольку вся ее энергия и ресурсы теперь посвящены сокращению, она не может вернуться к состоянию пагубного размножения».
Рак не является чем-то монолитным. Оно возникает, когда клетки из разных частей тела мутируют. Рабдомиосаркома — это тип рака, который чаще всего встречается у детей и подростков. Обычно оно начинается в скелетных мышцах, когда клетки в них мутируют, начинают размножаться и захватывают организм. Рабдомиосаркома агрессивна и часто смертельна; показатели выживаемости для группы промежуточного риска составляют от 50 до 70 процентов.
Один из многообещающих вариантов лечения называется дифференцированной терапией. Она появилось, когда ученые заметили, что клетки лейкемии созревают не до конца точно так же, как стволовые клетки, которые не успели развиться в более «взрослую» стадию. Дифференциационная терапия заставляет раковые клетки продолжать свое развитие и превращаться в определенные, уже здоровые типы зрелых клеток.
В предыдущей работе Вакок и его команда эффективно обратили вспять мутацию раковых клеток, возникающих при саркоме Юинга, еще одном детском раке, который обычно возникает в костях. Исследователи хотели посмотреть, смогут ли они повторить свой успех с рабдомиосаркомой, дифференциационная терапия которой, как считалось, должна была занять десятилетия.
Ученые использовали метод генетического скрининга, чтобы сузить круг генов, которые могли бы заставить гены рабдомиосаркомы продолжать свое развитие в мышечных клетках. Они нашли ответ в белке под названием «Ядерный фактор транскрипции Y» (NF-Y).
Клетки рабдомиосаркомы вырабатывают белок под названием PAX3-FOXO1, который стимулирует пролиферацию рака и от которого рак зависит. Исследователи обнаружили, что нокаут NF-Y инактивирует PAX3-FOXO1, что, в свою очередь, заставляет клетки продолжать свое развитие, дифференцируясь в зрелые мышечные клетки без признаков раковой активности.
По словам команды, это ключевой шаг в разработке дифференцированной терапии рабдомиосаркомы и может ускорить сроки, в которых ожидается такое лечение.
И они говорят, что их метод, который теперь продемонстрирован на двух разных типах саркомы, может быть применим к другим саркомам и типам рака, поскольку он дает ученым инструменты, необходимые для поиска того, как заставить раковые клетки дифференцироваться.