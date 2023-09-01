Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer

«Эта вакцина знаменует собой еще одну важную веху в борьбе с этой болезнью. Это третья адаптация данной вакцины для ответа на новые варианты COVID-19. Вакцина разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев», - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что, в соответствии с предыдущими рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), взрослые и дети от пяти лет, которым требуется вакцинация, должны получить однократную дозу, независимо от их истории вакцинации против COVID-19.

В Еврокомиссии отмечают, что разрешение выдано «после строгого анализа Европейского агентства лекарственных средств в рамках механизма ускоренной оценки».

«Комиссия дала разрешение на эту адаптированную вакцину в рамках ускоренной процедуры, чтобы позволить государствам-членам вовремя подготовиться к осенне-зимним кампаниям вакцинации», - сказано в сообщении ЕК.