Один из показателей здоровья может оставаться стабильно высоким после перенесенного Covid-19

В конце периода наблюдения артериальная гипертензия была диагностирована у 21% госпитализированных с Covid-19 и у 11% больных Covid-19, которым госпитализация не потребовалась. После гриппа артериальная гипертензия была зарегистрирована у 16% госпитализированных с гриппом и у 7% тех, кому госпитализация не потребовалась. Таким образом, у госпитализированных после Covid-19 риск развития гипертонии был в 2,23 раза выше, чем у госпитализированных из-за гриппа, а у госпитализированных с более легкой формой Covid-19 риск развития гипертонии был в 1,5 раза выше, чем у госпитализированных с более легкой формой гриппа. Среди больных Covid-19 риск развития гипертонии был выше у лиц старше 40 лет и у тех, кто страдает заболеваниями легких, коронарных сосудов или почек, а также у тех, кто лечился вазопрессорами или кортикостероидными гормонами.