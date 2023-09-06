Всемирный день предотвращения самоубийств ⟩ В крупных городах Эстонии открываются кафе душевного здоровья

«Очереди к специалистам длинные. Оказывающий первую помощь в области душевного здоровья может стать спасительным промежуточным звеном, предлагая помощь в формулировании проблемы, первоначальное облегчение в случае ухудшения возможного психического расстройства и поддержку в обращении к специалисту», - сказала генеральный директор Peaasi.ее, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

В прошлом году суицид унес жизни 190 человек. По словам Анны-Кайсы Ойдермаа, большинство самоубийств можно предотвратить, а большое количество случаев суицида свидетельствует о том, что человек в нужный момент остался без помощи.

«Кафе душевного здоровья обеспечивают безопасную и благоприятную среду, где люди могут поговорить о своих беспокойствах, связанных с психическим здоровьем, со специалистом, оказывающим первую помощь в области душевного здоровья. Было доказано, что доверительное общение с надежными людьми помогает. Это связано с тем, что в этом случае человек меньше страдает от чувства одиночества, а одиночество является очень большим дополнительным стрессом. Когда есть с кем поделиться мыслями, чувство одиночества уменьшается», - объяснила Анна-Кайса Ойдермаа.

В День предотвращения самоубийств, 10 сентября, психологические кафе открыты в Таллинне -Rävala Reval Cafe (9:00-17:00), в Тарту - Riia mnt Reval Cafe (10:00-21:00), в Вильянди - Rohelise Maja Kohvik (10:00-16:00), в Пярну - Cafe XS (11:00-17:00).

Прежде чем идти в кафе, проверьте, на каком языке готовы общаться волонтеры первой помощи душевному здоровью: https://peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/