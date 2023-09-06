В этот день, 10 сентября, в кафе душевного здоровья ожидаются все, кто хочет быть услышанным, а также люди, которые обеспокоены состоянием душевного здоровья своих близких и хотят поделиться этим.
Всемирный день предотвращения самоубийств ⟩ В крупных городах Эстонии открываются кафе душевного здоровья
«Очереди к специалистам длинные. Оказывающий первую помощь в области душевного здоровья может стать спасительным промежуточным звеном, предлагая помощь в формулировании проблемы, первоначальное облегчение в случае ухудшения возможного психического расстройства и поддержку в обращении к специалисту», - сказала генеральный директор Peaasi.ее, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
В прошлом году суицид унес жизни 190 человек. По словам Анны-Кайсы Ойдермаа, большинство самоубийств можно предотвратить, а большое количество случаев суицида свидетельствует о том, что человек в нужный момент остался без помощи.
«Кафе душевного здоровья обеспечивают безопасную и благоприятную среду, где люди могут поговорить о своих беспокойствах, связанных с психическим здоровьем, со специалистом, оказывающим первую помощь в области душевного здоровья. Было доказано, что доверительное общение с надежными людьми помогает. Это связано с тем, что в этом случае человек меньше страдает от чувства одиночества, а одиночество является очень большим дополнительным стрессом. Когда есть с кем поделиться мыслями, чувство одиночества уменьшается», - объяснила Анна-Кайса Ойдермаа.
В День предотвращения самоубийств, 10 сентября, психологические кафе открыты в Таллинне -Rävala Reval Cafe (9:00-17:00), в Тарту - Riia mnt Reval Cafe (10:00-21:00), в Вильянди - Rohelise Maja Kohvik (10:00-16:00), в Пярну - Cafe XS (11:00-17:00).
Прежде чем идти в кафе, проверьте, на каком языке готовы общаться волонтеры первой помощи душевному здоровью: https://peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/
Волонтеры находятся за специально помеченным столиком в кафе, одетые в белые футболки с надписью «Я здесь», чтобы предложить себя в качестве поддерживающего слушателя или сигнализировать своим молчаливым присутствием, что вокруг нас всегда есть люди, готовые помочь и быть рядом.
MTÜ Peaasjad занимается укреплением психического здоровья, профилактикой проблем, ранним вмешательством и снижением стигмы в нашем обществе.
Команда Peaasjad получила звание Друга здоровья в 2020 году и ежегодную президентскую награду в области социальной работы. По итогам 2020 года MTÜ Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.
Куда обратиться за психологической помощью?
С проблемами психического здоровья не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
При желании вы можете обратиться за консультацией по общенациональной бесплатной консультационной линии семейных врачей 1220.
Онлайн-консультация - peaasi.ee; lahendus.net.
Если проблема срочная, то звоните:
- Помощь детям: 116111 (24h)
- Телефон помощи жертвам 116 006 (24h)
- Телефон душе-попечения 116 123 (24h)
- Линия жизни: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (на русском) (ежедневно 19:00-07:00)
- Скорая помощь: 112 (24h)
Или обратитесь в приемную экстренной помощи:
- Приемный покой психиатрической клиники в Таллинне: 6172 550 (круглосуточно)
- Приемный покой психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно)
- Приемный покой психиатрического отделения в Пярну: 516 0379 (круглосуточно).
- Кабинет неотложной помощи психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно).
- Отделение неотложной медицинской помощи в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно)
- Отделение неотложной медицины в Нарве: 357 1795 (круглосуточно)