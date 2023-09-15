Открытие ⟩ С болезнью Альцгеймера можно бороться через нос

Болезнь Альцгеймера - изнурительное нейродегенеративное воспалительное заболевание. Большинство существующих методов лечения направлены на борьбу с накоплением бляшек амилоида-бета (Aβ) в головном мозге, что требует раннего вмешательства. Перспективным является новый иммунотерапевтический подход.
Группа исследователей во главе с сотрудниками Центра женского здоровья им. Бригама проверила, может ли лечение, проводимое у больных рассеянным склерозом и подавляющее воспаление иммунных клеток в мозге, оказать положительный эффект на мышиной модели болезни Альцгеймера.
Они обнаружили, что назальная иммунотерапия (анти-CD3) уменьшает воспаление и улучшает познавательные способности подопытных животных, сообщает Medical Xpress.
В этом исследовании мышей лечили интраназальным анти-CD3 три раза в неделю в течение пяти месяцев. Лечение эффективно ограничивало активацию микроглии - иммунных клеток, контролирующих воспалительную реакцию в мозге. Мыши, получавшие лечение, лучше справлялись с поведенческими тестами, в том числе и с водным наклоном. Исследователи также выявили изменения в экспрессии генов в мозге и увеличение количества регуляторных Т-клеток, которые после лечения борются с болезнью. Все эти изменения не зависели от уровня Aβ.
Исследователи планируют изучить применение интраназальной иммунотерапии на животных с использованием антиамилоидных препаратов и дойти до клинических испытаний на людях.