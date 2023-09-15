Открытие ⟩ С болезнью Альцгеймера можно бороться через нос

Группа исследователей во главе с сотрудниками Центра женского здоровья им. Бригама проверила, может ли лечение, проводимое у больных рассеянным склерозом и подавляющее воспаление иммунных клеток в мозге, оказать положительный эффект на мышиной модели болезни Альцгеймера.

В этом исследовании мышей лечили интраназальным анти-CD3 три раза в неделю в течение пяти месяцев. Лечение эффективно ограничивало активацию микроглии - иммунных клеток, контролирующих воспалительную реакцию в мозге. Мыши, получавшие лечение, лучше справлялись с поведенческими тестами, в том числе и с водным наклоном. Исследователи также выявили изменения в экспрессии генов в мозге и увеличение количества регуляторных Т-клеток, которые после лечения борются с болезнью. Все эти изменения не зависели от уровня Aβ.