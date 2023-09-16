В Эстонии скачкообразно выросло число случаев заражения коронавирусом

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло, но пациентов с COVID-19 в больницах стало меньше, пишет Rus.ERR.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 411 новых случаев заражения COVID-19, что на 15,8% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1248 тестов на коронавирус, из которых 6,8% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 24 пациента (неделей ранее 26) с коронавирусом. 17 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.