В Эстонии скачкообразно выросло число случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 411 новых случаев заражения COVID-19, что на 15,8% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1248 тестов на коронавирус, из которых 6,8% оказались положительными.