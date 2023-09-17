Холодные руки могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем

Толерантность людей к холоду варьируется, и у некоторых людей часто бывают холодные руки и ноги без какого-либо заболевания, но если ваши руки постоянно холодные и сопровождаются другими симптомами, это может означать проблемы со здоровьем.

Самая распространенная причина, почему у человека мерзнут руки и ноги, – плохое или недостаточное кровообращение. В холодной среде кровообращение в конечностях снижается, но если у человека еще и плохое кровоснабжение, ощущение холода может беспокоить еще сильнее.

Основными причинами плохого кровоснабжения являются малоподвижный образ жизни, недостаточная физическая активность и курение. Высокий уровень холестерина также может препятствовать кровообращению из-за закупорки кровеносных сосудов.

Анемия также может нарушить кровоснабжение и негативно повлиять на температуру тела. Анемия возникает, когда в крови слишком мало эритроцитов. Это происходит из-за дефицита железа, дефицита витамина B12 или почечной недостаточности.

У людей с диабетом часто возникают проблемы с кровообращением, поскольку уровень сахара в крови влияет на способность кровеносных сосудов расширяться и сужаться. В результате к тканям попадает меньше крови, и человек начинает чувствовать холод.

В худшем случае диабет может вызвать повреждение нервов, симптомами которого являются онемение ног или рук, легкая боль или ощущение покалывания на коже. Повреждение нерва также может произойти в результате травмы или повреждения.