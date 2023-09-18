Приближается сезон гриппа: узнайте, где можно сделать прививку

Сначала доступной становится платная услуга, а бесплатная вакцина ожидается в аптеках в середине октября. На прием обязательно нужно записаться заранее.

Подробная информация размещена на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.

Штаммы гриппа мутируют каждый сезон, и важно делать прививку перед началом каждого нового вирусного сезона, который в Эстонии обычно начинается в октябре. Для вакцинации достаточно одной инъекции. У здоровых людей вакцина против гриппа начинает действовать через 10–14 дней после инъекции, а ее эффект сохраняется до года.

Прививку от гриппа можно делать всем людям с шестимесячного возраста. Прививки проводятся в аптеках Apotheka, Benu и Südameapteek.

В середине октября в Эстонию прибудут также 113 000 доз бесплатной вакцины против гриппа, купленной Кассой здоровья, ни будут предложены группам риска, в которые входят дети в возрасте от шести месяцев до семи лет, дети и подростки в возрасте 8-19 лет с повышенным риском по состоянию здоровья, беременные, люди 60 лет и старше, а также те, кто получает услуги общего и специального социального обеспечения.