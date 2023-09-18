Вопрос читателя: как помочь сотруднику, который выгорел?

Отвечает консультант по вопросам душевного здоровья Трудовой инспекции Йохан Пастарус:

Признаками выгорания могут быть проблемы с концентрацией, прокрастинация и постоянная усталость. Выгорание может развиться, когда человек в течение длительного времени испытывает стресс, который в рабочей среде известен как рабочий стресс. Стресс – это не всегда плохо для человека, поскольку он помогает лучше сосредоточиться в напряженные моменты и иногда повышает производительность труда. Продолжительный стресс на работе, например, из-за аномально высоких требований или конфликтов, все же может привести к разрушительным психическим и физическим заболеваниям.

Закон о трудовом договоре не запрещает работнику работать у нескольких работодателей одновременно, за исключением случаев, когда соответствующее ограничение не вытекает из трудового договора. Работодатель может, например, заключить соглашение об ограничении конкуренции, предусмотренное Законом о трудовом договоре, которое запрещает человеку работать у конкурента. Однако работник обязан следить за тем, чтобы работа или оказание услуг у другого работодателя не подвергала опасности его жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других людей.

Ни работодатель, ни работник не должны относиться к выгоранию легкомысленно, и есть несколько способов его предотвратить: