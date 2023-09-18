Человек умер, заразившись амебой, пожирающей мозг

Амеба Naegleria fowleri живет в почве и теплой пресной воде, где обычно питается бактериями. При проглатывании Naegleria fowleri люди обычно не заболевают, но через нос бактерия также может попасть и в мозг. А это уже очень опасно. Оказавшись там, бактерия может начать питаться тканями мозга и вызвать обширное и опасное для жизни воспаление. Эта инфекция головного мозга известна как наглериаз. Она не передается от человека к человеку.

Наглериаз встречается крайне редко: в США зарегистрировано всего около 150 случаев, в среднем 3 случая в год, сообщает Gizmodo. Но как только симптомы начинают проявляться, это почти всегда приводит к летальному исходу. Сначала появляются сильные головные боли, повышение температуры тела и тошнота, позднее судороги, галлюцинации и кома. Инфекцию лечат комбинацией нескольких различных препаратов.

Этапы развития бактерии. Фото: Wikipedia.org

Неглериаз обычно возникает у людей, которые либо плавают, либо используют естественные пресноводные водоемы. Однако иногда амеба может жить в плавательных бассейнах или системах питьевой воды, особенно если за ними не ухаживать должным образом.