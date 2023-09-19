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Обычные продукты могут значительно увеличить риск развития рака

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Химические вещества PFAS могут содержаться, например, в жироотталкивающей бумаге.
Химические вещества PFAS могут содержаться, например, в жироотталкивающей бумаге. Фото: Shutterstock

Воздействие некоторых химических веществ, разрушающих эндокринную систему, может играть роль в развитии рака груди, яичников, кожи и матки. По данным исследователей Калифорнийского университета, у людей, страдающих этими видами рака, уровень содержания этих химических веществ в организме был значительно выше.

Хотя это и не доказывает, что воздействие таких химических веществ, как PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) и фенолы (включая BPA), привело к появлению рака, это серьезный сигнал о том, что они могут играть определенную роль, и этот вопрос должен быть изучен более тщательно.

Воздействие PFAS может происходить при использовании тефлоновых сковородок, водонепроницаемых тканей, устойчивых к пятнам ковров и тканей, а также упаковки для пищевых продуктов. Их часто называют «вечными химикатами», поскольку они могут сохраняться в окружающей среде в течение десятилетий. В организме человека PFAS также сохраняются от нескольких месяцев до нескольких лет.

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