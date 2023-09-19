Обычные продукты могут значительно увеличить риск развития рака

Хотя это и не доказывает, что воздействие таких химических веществ, как PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) и фенолы (включая BPA), привело к появлению рака, это серьезный сигнал о том, что они могут играть определенную роль, и этот вопрос должен быть изучен более тщательно.
Воздействие PFAS может происходить при использовании тефлоновых сковородок, водонепроницаемых тканей, устойчивых к пятнам ковров и тканей, а также упаковки для пищевых продуктов. Их часто называют «вечными химикатами», поскольку они могут сохраняться в окружающей среде в течение десятилетий. В организме человека PFAS также сохраняются от нескольких месяцев до нескольких лет.