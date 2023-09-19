Обычные продукты могут значительно увеличить риск развития рака

Хотя это и не доказывает, что воздействие таких химических веществ, как PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) и фенолы (включая BPA), привело к появлению рака, это серьезный сигнал о том, что они могут играть определенную роль, и этот вопрос должен быть изучен более тщательно.