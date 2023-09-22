Эта внезапно возникшая проблема со здоровьем повышает риск развития инсульта

В американском исследовании риска развития атеросклероза в общей популяции рассматривалась частота возникновения ишемического инсульта, при котором часть мозга лишается кровоснабжения, после черепно-мозговой травмы, сообщает журнал Eesti Arst.

В исследование было включено 12 800 человек, у которых на момент начала исследования в 1987 году не было ни мозгового инсульта, ни инсульта в анамнезе. В течение 30-летнего периода наблюдения 2100 человек перенесли мозговой инсульт, причем у 73% из них был диагностирован легкий мозговой инсульт. В течение периода наблюдения у 140 человек был диагностирован ишемический инсульт.

Анализ полученных данных показал, что у лиц, перенесших черепно-мозговую травму, риск развития ишемического инсульта был повышен на 32% по сравнению с лицами, не перенесшими черепно-мозговую травму. У испытуемых, перенесших два и более мозговых инсульта, риск развития инсульта был выше на 94%. Риск развития инсульта не зависел от пола, возраста или расовой принадлежности человека.

Исследование подтверждает, что черепно-мозговая травма, даже в легкой форме, является независимым фактором риска развития ишемического инсульта, поэтому важно выявлять и корректировать другие факторы риска развития ишемического инсульта (артериальная гипертензия, дислипидемия, курение, низкая физическая активность) у пациентов с черепно-мозговой травмой.