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Эта внезапно возникшая проблема со здоровьем повышает риск развития инсульта

rus.postimees.ee
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Инсульт, снимок иллюстративный
Инсульт, снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

Даже легкая черепно-мозговая травма связана с повышенным риском развития ишемического инсульта, показало многолетнее исследование.

В американском исследовании риска развития атеросклероза в общей популяции рассматривалась частота возникновения ишемического инсульта, при котором часть мозга лишается кровоснабжения, после черепно-мозговой травмы, сообщает журнал Eesti Arst.

В исследование было включено 12 800 человек, у которых на момент начала исследования в 1987 году не было ни мозгового инсульта, ни инсульта в анамнезе. В течение 30-летнего периода наблюдения 2100 человек перенесли мозговой инсульт, причем у 73% из них был диагностирован легкий мозговой инсульт. В течение периода наблюдения у 140 человек был диагностирован ишемический инсульт.

Анализ полученных данных показал, что у лиц, перенесших черепно-мозговую травму, риск развития ишемического инсульта был повышен на 32% по сравнению с лицами, не перенесшими черепно-мозговую травму. У испытуемых, перенесших два и более мозговых инсульта, риск развития инсульта был выше на 94%. Риск развития инсульта не зависел от пола, возраста или расовой принадлежности человека.

Исследование подтверждает, что черепно-мозговая травма, даже в легкой форме, является независимым фактором риска развития ишемического инсульта, поэтому важно выявлять и корректировать другие факторы риска развития ишемического инсульта (артериальная гипертензия, дислипидемия, курение, низкая физическая активность) у пациентов с черепно-мозговой травмой.

Результаты исследования были представлены 12 сентября 2023 г. на ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации, проходившем в Филадельфии с 9 по 12 сентября.

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