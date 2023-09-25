Урожайный грибной год принес рекордное число случаев отравлений

«Нам часто звонят по поводу случаев, когда в гостях были съедены блюда с грибами, происхождение которых не было уточнено у хозяев. Например, нам позвонила семья, которая ела в гостях маленькие белые грибы, которые они не собирали. На следующий день у них были диарея, температура и тошнота. Прежде чем есть блюда с грибами, нужно всегда убедиться, откуда они и к какому виду грибов они принадлежат», – сказала Одер.

Он добавила, что на самом деле все отравления грибами можно предотвратить, если соблюдать несколько простых правил. «Самое главное – собирать только те грибы, которые вы действительно знаете и вам точно известно, что это не ядовитый гриб. Если есть хоть малейшее сомнение относительно вида гриба, его нужно оставить в лесу, потому что позже отказаться от гриба будет все сложнее», – пояснила Одер и добавила, что для идентификации грибов не стоит полагаться на разнообразные тематические группы в социальных сетях.

Также важно чистить грибы сразу же в день сбора и помнить, что грибную пищу нельзя разогревать, поскольку такая пища раздражает пищеварительный тракт. Грибы также нельзя давать детям в возрасте до двух лет, потому что они не могут их переварить и у них может начаться рвота.

Отравление грибами обычно начинается с рвоты. В зависимости от типа съеденных грибов жалобы могут также включать тошноту, боли в животе и диарею. «Если симптомы появляются в течение трех часов, то обычно оказывается, что был съеден гриб, который раздражает пищеварительный тракт, но не вызывает опасного для жизни отравления. Однако если симптомы появляются с опозданием, то есть через шесть и более часов после еды, можно заподозрить опасный для жизни гриб», – сказала Одер.