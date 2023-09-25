Департамент: трудности с поставкой могут возникнуть с любым лекарством в любое время

«Самое важное в этой ситуации, чтобы влияние на пациента или потенциального потребителя было бы сведено к минимуму. В большинстве случаев поиск решений происходит очень быстро. Но если в этой цепи в одном из звеньев происходит сбой, то ощущает на себе это прежде всего потребитель», – сказала Сулаоя.