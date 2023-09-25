Департамент: трудности с поставкой могут возникнуть с любым лекарством в любое время

По словам специалиста отдела импортно-экспортного надзора Департамента лекарственных средств Стеллы Сулаоя, трудности с поставкой могут возникнуть с любым препаратом в любое время, пишет Rus.ERR.
Сулаоя отметила, что производство и доставка лекарств длительны и сложны, на каждом этапе могут возникнуть неожиданные препятствия, и причины возникновения проблем разные.
«Самое важное в этой ситуации, чтобы влияние на пациента или потенциального потребителя было бы сведено к минимуму. В большинстве случаев поиск решений происходит очень быстро. Но если в этой цепи в одном из звеньев происходит сбой, то ощущает на себе это прежде всего потребитель», – сказала Сулаоя.