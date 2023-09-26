У студента профтехучилища диагностировано редкое инфекционное заболевание

Руководитель отдела образования Вильяндиского центра профессионального образования Марге Хейн сообщила, что на прошлой неделе у одного из студентов первого курса была диагностирована менингококковая инфекция. После этого в учебное заведение обратились сотрудники Департамента здоровья, и совместными усилиями были приняты меры по выявлению лиц, контактировавших с этим студентом. «Всем, кто контактировал с инфицированным, была оказана медицинская помощь», - сказала Хейн.