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У студента профтехучилища диагностировано редкое инфекционное заболевание

Мерлин Кульд
, репортер
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Фото: Marko Saarm

На прошлой неделе у одного из студентов Вильяндиского центра профессионального образования была обнаружена менингококковая инфекция. В некоторых случаях это инфекционное заболевание может привести к летальному исходу.

Руководитель отдела образования Вильяндиского центра профессионального образования Марге Хейн сообщила, что на прошлой неделе у одного из студентов первого курса была диагностирована менингококковая инфекция. После этого в учебное заведение обратились сотрудники Департамента здоровья, и совместными усилиями были приняты меры по выявлению лиц, контактировавших с этим студентом. «Всем, кто контактировал с инфицированным, была оказана медицинская помощь», - сказала Хейн.

Людям без симптомов заболевания не требовалось пребывать на карантине. «Им пришлось пропить курс антибиотиков. Сразу после случившегося мы обратились за ними в Вильяндиское отделение экстренной медицины. К счастью, реакция последовала очень быстро», - сказала Хейн.

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