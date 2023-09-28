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Стал известен еще один фактор, повышающий риск инсульта

PM Tervis
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Даже непродолжительное вдыхание загрязненного воздуха повышает риск инсульта.
Даже непродолжительное вдыхание загрязненного воздуха повышает риск инсульта. Фото: Shutterstock

Согласно результатам метаанализа, опубликованного в журнале Neurology, кратковременное воздействие загрязненного воздуха может быть связано с повышенным риском инсульта.

Под кратковременным воздействием понималось воздействие на человека загрязненного воздуха в течение пяти дней, предшествовавших инсульту.

«Предыдущие исследования выявили связь между длительным воздействием загрязненного воздуха и повышенным риском инсульта, - написал в журнале Medical Xpress автор исследования, Ахмад Тубаси из Иорданского университета. - Однако связь между кратковременным воздействием загрязнения воздуха и инсультом была менее очевидной. Наше исследование рассматривало воздействие всего лишь пяти дней вместо недель или месяцев и обнаружило связь между повышенным риском инсульта и кратковременным воздействием загрязнения воздуха».

Метаанализ объединил 110 исследований, охватывающих более 18 млн случаев инсульта. Исследователи изучили такие загрязнители, как диоксид азота, озон, окись углерода и диоксид серы.

Также были рассмотрены твердые частицы разных размеров, в том числе PM1, то есть загрязнение воздуха частицами диаметром менее одного микрона, а также PM2,5 и PM10. К частицам PM2,5 (и меньшим) относятся вдыхаемые частицы из выхлопных газов автомобилей, продуктов сжигания топлива на электростанциях и в других отраслях промышленности, а также выбросов лесных и лесных пожаров. PM10 включает пыль с дорог и строительных площадок.

У людей, подвергающиеся воздействию более высоких концентраций различных типов загрязнения воздуха, есть повышенный риск инсульта. Более высокие концентрации диоксида азота были связаны с увеличением риска инсульта на 28 процентов; более высокие уровни концентрации озона были связаны с 5-процентным увеличением риска; увеличение содержания угарного газа увеличило риск на 26 процентов, а двуокиси серы - на 15 процентов. Более высокие концентрации PM1 были связаны с увеличением риска инсульта на девять процентов. PM2,5 повысили риск на 15 процентов, а PM10 - на 14 процентов.

Более высокий уровень загрязнения воздуха также был связан и с более высоким риском смерти от инсульта. Более высокие концентрации диоксида азота были связаны с увеличением риска смерти на 33 процента, диоксида серы - на 60 процентов, PM2,5 - на девять процентов, а PM10 - на два процента.

«Существует сильная и значительная связь между загрязнением воздуха и инсультом, а также смертью от инсульта, уже в течение пяти дней после воздействия загрязненного воздуха, - утверждает Тубаси. - Это подчеркивает важность глобальных усилий по созданию правил, которые уменьшают загрязнение воздуха. Это поможет уменьшить количество инсультов и случаев их трагических последствий».

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