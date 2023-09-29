За девять месяцев больше, чем за весь прошлый год: резко возросло число смертей от передозировки наркотиков, все чаще умирает молодежь

Продавцы сами не знают, что в их товаре

Наркотики - это запрещенные вещества, и неизвестно, что в них содержится. Абель-Олло отметила, что продавец может заявить о чистоте вещества, но проверить истинность этого заявления трудно, и часто продавцы сами не знают, что содержится в их товаре. Исследователь TAI добавила, что наркотики содержат нежелательные и нецелесообразные или опасные для жизни добавки.

«В 19 случаях в наркотиках был обнаружен дифенгидрамин - препарат, который подходит не всем людям, особенно в сочетании с другими лекарствами и препаратами. Например, ветеринарный препарат ксилазин добавляется в наркотические вещества для того, чтобы эффект был схожим с более длительным действием героина, но он может быть опасным для жизни человека», - сказал Абель-Олло.

Кроме того, при смешивании веществ их действие становится гораздо более непредсказуемым, а риски, в том числе риск передозировки, возрастают в геометрической прогрессии. Абель-Олло добавила, что важно также учитывать, что организм и состояние каждого человека различны, что затрудняет прогнозирование действия веществ.