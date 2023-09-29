По сравнению с предыдущими годами, с 2022 года резко возросло число смертей от передозировки наркотиков. Если в 2020 году от передозировки погиб 31 человек, в 2021 году - 39, то в 2022 году зафиксировано 80 смертей. За первые восемь месяцев 2023 года из-за передозировки погибли 84 человека, сообщили в Институте развития здоровья.
За девять месяцев больше, чем за весь прошлый год: резко возросло число смертей от передозировки наркотиков, все чаще умирает молодежь
По состоянию на конец августа в 2023 году от передозировки наркотиков умерли 63 мужчины и 21 женщина, средний возраст которых составил 37,5 лет (от 17 до 78 лет). Среди них продолжительность жизни шести человек составляла от 17 до 22 лет. Больше всего смертей было в Северной Эстонии.
Новый убийца на эстонском рынке наркотиков
С 2002 по 2017 год большинство смертей от передозировки наркотиков в Эстонии было связано с употреблением фентанила и его аналогов, которые в сотни и тысячи раз сильнее героина. В период с 2018 по 2022 год доступность фентанила на наркорынке Эстонии значительно снизилась, что отразилось в резком снижении смертности от передозировки. Рост числа передозировок, начавшийся в 2022 году и продолжающийся в этом году, связан с внедрением новых сверхсильных синтетических опиоидов - нитазенов.
Исследователь Центра наркотиков и зависимостей Института развития здоровья (TAI) Катри Абель-Олло отметила, что токсикологические анализы людей, умерших от передозировок в первые восемь месяцев 2023 года, показывают, что смертельные случаи в основном связаны с нитазенами (44 случая). Также в организме погибших был обнаружен амфетамин, кокаин и различные психоактивные препараты рецептурного отпуска (в том числе диазепам, прегабалин, зопиклон). Тревожит и тот факт, что анализы самых молодых жертв, то есть от 17 до 22 лет, также показывают наличие фентанила и протонитазена.
«Большинство смертей от передозировки вызвано сочетанием нескольких препаратов или их смешанным применением. Например, если рассматривать передозировку нитазенов, во многих случаях анализ показал наличие в организме бензодиазепинов и опиоидных рецептурных препаратов, использующихся в качестве обезболивающего», - уточнила Абель-Олло.
Продавцы сами не знают, что в их товаре
Наркотики - это запрещенные вещества, и неизвестно, что в них содержится. Абель-Олло отметила, что продавец может заявить о чистоте вещества, но проверить истинность этого заявления трудно, и часто продавцы сами не знают, что содержится в их товаре. Исследователь TAI добавила, что наркотики содержат нежелательные и нецелесообразные или опасные для жизни добавки.
«В 19 случаях в наркотиках был обнаружен дифенгидрамин - препарат, который подходит не всем людям, особенно в сочетании с другими лекарствами и препаратами. Например, ветеринарный препарат ксилазин добавляется в наркотические вещества для того, чтобы эффект был схожим с более длительным действием героина, но он может быть опасным для жизни человека», - сказал Абель-Олло.
Кроме того, при смешивании веществ их действие становится гораздо более непредсказуемым, а риски, в том числе риск передозировки, возрастают в геометрической прогрессии. Абель-Олло добавила, что важно также учитывать, что организм и состояние каждого человека различны, что затрудняет прогнозирование действия веществ.
«Люди, которые решили принять наркотики, должны знать, что кокаин и алкоголь не сочетаются, а сочетание снотворных и транквилизаторов с другими веществами может привести к непредсказуемым последствиям. Безопасного употребления наркотиков не существует, но если человек решил принять наркотик, то следует начинать с минимальной дозы, так как время действия наркотиков различно. Не рекомендуется принимать новую дозу, даже если предыдущая, как кажется, не дала желаемого эффекта. Задержка в действии вещества повышает риск передозировки. Важно также никогда не употреблять наркотики в одиночку», - подчеркнула Абель-Олло.
Чаще всего от передозировки наркотиков умирают в Харьюмаа и Ида-ВирумааКоличество смертей от передозировки наркотиков по регионам.
Статистика составлена по принципу места жительства умершего от передозировки наркотиков человека, а не по принципу его местонахождения в момент смерти.
«В связи с распространением в Эстонии чрезвычайно сильнодействующих синтетических опиоидов с опасными добавками крайне важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали о рисках и были в контакте со службами помощи. У них должен быть достаточный запас опиоидного антидота налоксона для приема внутрь. В прошлом году было зарегистрировано 454 случая применения налоксона в сообществе, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о серьезности ситуации. Контактные данные центров выдачи налоксона можно найти на сайте narko.ee», - сказала Абель-Олло.
В Эстонии существуют центры лечения зависимостей и снижения вреда, где можно получить информацию и поддержку. Поддержку также можно получить, позвонив по телефону 1747 (или +372 641 4110 из Эстонии и из-за рубежа), написав сообщение на почту 1747@narko.ee, или в чат на сайте narko.ee.