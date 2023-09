Нарушение сна может привести к ослаблению костей и зубов

В исследовании, опубликованном в ноябре 2022 года в The Journal of Craniomandibular and Sleep Practice, использовалась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) для измерения плотности костей головы и шеи у 38 взрослых с синдромом сонного апноэ. Исследователи обнаружили, что у участников с апноэ плотность костей головы и шеи была значительно ниже, чем у людей без этого заболевания.