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Нарушение сна может привести к ослаблению костей и зубов

Postimees
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Нарушение сна.
Нарушение сна. Фото: Shutterstock

Многие люди страдают от нарушений сна. Сейчас установлено, что одно из них также оказывает разрушительное воздействие на кости и зубы, сообщает Гарвардская медицинская школа.

В исследовании, опубликованном в ноябре 2022 года в The Journal of Craniomandibular and Sleep Practice, использовалась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) для измерения плотности костей головы и шеи у 38 взрослых с синдромом сонного апноэ. Исследователи обнаружили, что у участников с апноэ плотность костей головы и шеи была значительно ниже, чем у людей без этого заболевания.

Синдром сонного апноэ - это заболевание, при котором люди, страдающие от него, неоднократно перестают дышать во время сна. Исследование показало, что люди с этим заболеванием чаще имеют низкую плотность костей. У больного, страдающего патологией, появляется громкий храп, явная сонливость днем.

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