Единственная надежда для пятилетней девочки – очень дорогое лекарство, которое в Эстонии пока не компенсируется

Пятилетняя Марибелль – представительница большой семьи из Коэру в Ярвамаа, у нее три брата и сестра. Марибелль – активный и счастливый ребенок, и, глядя на нее со стороны, никто и не догадается, что она на самом деле борется с редким и очень тяжелым заболеванием.

«На данный момент этот препарат единственный способ попытаться замедлить рост опухоли Марибель и продлить ее жизнь, а также ее способность видеть», - сказала доктор Кадри Сакс.

Лучший друг Марибелль - ее брат. Фото: Erakogu

Когда Марибелль было всего два года, ее родители заметили, что на теле девочки появились странные коричневатые пятна. Обеспокоенные родители отвезли ребенка к врачам. При осмотре офтальмолога у девочки внезапно были обнаружены изменения в области диска зрительного нерва.

Ребенка направили на дополнительное обследование, а через две недели, когда были подведены результаты МРТ-исследования, семья была шокирована – у Марибелль диагностировали крупную опухоль, характерную для глиомы зрительного нерва.

После этого, в январе 2021 года, образец опухолевой ткани, к сожалению, подтвердил, что у Марибелль редкое генетическое заболевание - врожденный нейрофиброматоз. Семье сказали, что ребенок может ослепнуть по мере прогрессирования болезни. Конечно, такая информация выбивает из колеи всю семью и вызывает множество вопросов – как могло случиться, что у совершенно здорового ребенка вдруг обнаружили такое страшное заболевание?