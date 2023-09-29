Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло почти на 12%, больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет Rus.ERR.
В Эстонии растет заболеваемость коронавирусом: за неделю выявлены сотни новых случаев, один человек скончался
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 584 новых случая заражения COVID-19, что на 11,9% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали порядка 1503 теста на коронавирус, из которых 6,7% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 39 пациентов (неделей ранее 28) с коронавирусом.
По предварительным данным, за неделю скончался один пациент с коронавирусом.