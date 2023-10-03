Этот вид рака ежегодно диагностируется у тысячи жителей Эстонии, но лишь половина приглашенных приходит на обследование

Кто может участвовать в скрининговых обследованиях рака толстой кишки и как они проходят?

В Эстонии на скрининговые обследования рака толстой кишки приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 60 до 68 лет через каждые два года. В этом году на обследования были приглашено более 80 000 застрахованных и незастрахованных женщин и мужчин 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годов рождения. «Поскольку приглашение действительно до конца года, те приглашенные, кто еще не сделал этого до сих пор, успеют принять участие в скрининговых обследованиях», - сказала Мария Суурна, руководитель услуг скрининговых обследований Кассы здоровья.

Чтобы принять участие в скрининговом обследовании, необходимо обратиться в центр своего семейного врача и записаться на прием к семейной медсестре. На приеме выдается комплект для теста на скрытую кровь, с помощью которого можно взять пробы кала. Пробу можно удобно собрать дома, а затем отправить в лабораторию по почте. Пересылка конверта уже заранее оплачена. Касса здоровья подтверждает, что, если возникнет необходимость в дополнительных обследованиях или лечении, эти расходы также будут возмещены всем, в том числе людям, не имеющим медицинской страховки.