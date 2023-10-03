Вопрос читателя: что делать, если на рабочем месте шум из-за строительных работ?

Рейн Райзберг, консультант по рабочей среде в Инспекции труда:

"Если в используемом офисном здании необходимо провести реконструкцию, чтобы в некоторых помещениях продолжалась обычная работа, то перед началом строительных работ важно продумать, как осуществить строительство таким образом, чтобы не подвергать опасности людей, которые будут продолжать работать на своих рабочих местах.

Ответственность за то, чтобы строительные работы не представляли опасности для людей, работающих на стройплощадке, а также для людей, находящихся на стройплощадке или в непосредственной близости от нее, лежит на владельце здания и подрядчике. Владелец здания, который обычно заказывает работы по реконструкции, должен до начала работ договориться с подрядчиком и представителями компаний, продолжающих работать в этом здании, о том, как обеспечить подходящие условия труда для людей, продолжающих работать в том же здании.

При проведении ремонтных работ шум и пыль часто становятся проблемой в помещениях, где ремонтные работы не ведутся. Высокий уровень шума может вызывать стресс, повышение артериального давления, усталость, а также повреждать слух. Для снижения уровня шума можно договориться с подрядчиком о том, что более шумные работы будут проводиться в то время, когда в ближайших помещениях работы не ведутся. Например, чтобы избежать воздействия пыли, можно договориться, что подрядчик будет использовать только один лифт, чтобы в других лифтах не было пыли.