В Эстонии стало больше лекарств, которые компенсирует Касса здоровья

В октябре был обновлен список льготных лекарств, компенсируемых Кассой здоровья. К нему добавились варианты лечения нескольких локализаций рака, мигрени, повторного лечения гепатита С и дефицита гормона роста. Также были расширены условия финансирования уже включенных в список лекарств, что делает многие лекарства более доступными.
Важным нововведением стало расширение условий возмещения расходов на лекарство «Рисдиплам» для пациентов со спинальной мышечной атрофией.
«Теперь препарат также доступен взрослым в возрасте 19-25 лет и/или пациентам с четырьмя копиями гена, которые ранее не имели права на финансирование ни одного из препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии. Это изменение позволит покрыть неудовлетворенные потребности в лечении примерно шести пациентов, что в ближайшие годы обойдется Больничной кассе примерно в 600 000 евро», - сказал Геттер Харк, руководитель службы возмещения расходов на лекарства Кассы здоровья.
Для лечения пациентов с прогрессирующим раком почки смягчены условия назначения «Сунитиниба» и «Пазопаниба». В результате около 50 пациентов смогут использовать несколько различных препаратов для борьбы с заболеванием. Дополнительный выбор лечения может обойтись Кассе здоровья в сумму до 230 000 евро в год.
«Облегчение условий назначения «Сунитиниба» и «Пазопаниба» позволяет использовать оба препарата и при несветлоклеточном раке почки, различные подформы которого встречаются значительно реже, чем светлоклеточный рак почки. В первую очередь изменение касается варианта лечения пациентов с метастазирующей хромофобной и медуллярной подформами рака почки, который до сих пор не предоставлялся Фондом здоровья со 100-процентной скидкой», - рассказала Хелис Поккер, врач-онколог, руководитель клиники онкологии и гематологии в Северо-Эстонской региональной больницы.
По мнению врача, целесообразно рассмотреть возможность начала лечения «Сунитинибом» или «Пазопанибом» у тех пациентов, у которых прогноз лечения метастатического светлоклеточного рака почки хороший, а бремя заболевания (количество метастазов) умеренное, или у которых есть противопоказания к использованию препаратам иммунотерапии. Пациенты, у которых заболевание прогрессировало, несмотря на иммунотерапию на более поздней стадии, также нуждаются в этих препаратах.
Для дополнения вариантов лечения мигрени в список предпочтительных лекарственных средств было добавлено действующее вещество «Римегепант», а льготная ставка на «Триптаны» увеличена с 50% до 75%.
«Это изменение позволит снизить стоимость лечения для многих пациентов. Более 10 000 пациентов используют триптансодержащие препараты как средство борьбы с мигренью. Увеличение льготной ставки на "Триптаны" приведет к дополнительным расходам Кассы здоровья в размере около 120 000 евро в год. Количество пациентов, получающих лечение римегепаном, оценивается в 168-308 человек, что приведет к дополнительным расходам Кассы здоровья в размере около 90 000 евро в первый год», - сказал Харк.
«Микофеноловая кислота», используемая для лечения болезни Грейвса, также стала дешевле, а льготная ставка увеличена с 50% до 75%. Увеличение скидки на «Микофеноловую кислоту» обеспечит более широкий доступ пациентов к наиболее эффективному лечению. В этом препарате нуждаются 15-35 пациентов в год. Увеличение льготной ставки на препарат обойдется Кассе здоровья в сумму до 11 600 евро в год.
С октября для детей с дефицитом гормона роста будет доступно новое действующее вещество - «Соматрогон», преимущество которого состоит в том, что он вводится реже, чем препараты, использующиеся сейчас.
«В настоящее время обычное лечение заключается в ежедневных инъекциях. Новое действующее вещество необходимо вводить только один раз в неделю. Исследования показали, что эффективность и безопасность препаратов эквивалентны, но еженедельное введение "Соматрогона", несомненно, удобнее для детей», - говорит Харк.
Для лечения хронического миелоидного лейкоза у взрослых «Астсиминиб» был добавлен в список предпочтительных препаратов для тех, кто ранее не получал лечения «Ингибиторами тирозинкиназы». По оценкам, в этом препарате нуждаются пять пациентов в год.
Кроме того, добавлена дополнительная возможность лечения больных гепатитом С, которым не помогло предыдущее лечение.
«Существует небольшое число пациентов, которые не достигают устойчивого результата лечения к 12-й неделе после окончания лечения существующей терапией. Для таких пациентов повторное лечение оправдано в соответствии с европейскими и американскими рекомендациями по лечению, и с октября препарат "Восеви" будет доступен в качестве повторного лечения», - добавил Харк, по оценкам которого, в лечении нуждаются не более пяти пациентов в год.