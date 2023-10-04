В октябре улучшилась доступность компенсируемых лекарств

Для дополнения вариантов лечения мигрени в список предпочтительных лекарственных средств было добавлено действующее вещество римегепант, а льготная ставка на триптаны увеличена с 50% до 75%.

«Это изменение позволит снизить стоимость лечения для многих пациентов. Более 10 тысяч пациентов используют триптансодержащие препараты как средство борьбы с мигренью. Увеличение льготной ставки на триптаны приведет к дополнительным расходам Кассы здоровья в размере около 120 000 евро в год.

Количество пациентов, получающих лечение римегепаном, оценивается в 168-308 человек, что приведет к дополнительным расходам Кассы здоровья в размере около 90 000 евро в первый год», - сказал Харк.

Микофеноловая кислота, используемая для лечения болезни Грейвса, также стала дешевле, а льготная ставка увеличена с 50% до 75%. Увеличение скидки на микофеноловую кислоту обеспечит более широкий доступ пациентов к наиболее эффективному лечению. В этом препарате нуждаются 15-35 пациентов в год. Увеличение льготной ставки на препарат обойдется Кассе здоровья в сумму до 11 600 евро в год.

С октября для детей с дефицитом гормона роста будет доступно новое действующее вещество - соматрогон, преимущество которого состоит в том, что он вводится реже, чем препараты, использующиеся сейчас.

«В настоящее время обычное лечение заключается в ежедневных инъекциях. Новое действующее вещество необходимо вводить только один раз в неделю. Исследования показали, что эффективность и безопасность препаратов эквивалентны, но еженедельное введение соматрогона, несомненно, удобнее для детей», - говорит Харк.

Для лечения хронического миелоидного лейкоза у взрослых астсиминиб был добавлен в список предпочтительных препаратов для тех, кто ранее не получал лечения ингибиторами тирозинкиназы. По оценкам, в этом препарате нуждаются пять пациентов в год.

Кроме того, добавлена дополнительная возможность лечения больных гепатитом С, которым не помогло предыдущее лечение.