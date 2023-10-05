В октябре начался сезон заболеваний верхних дыхательных путей

Продолжается наблюдение за острыми респираторными заболеваниями, данные о которых каждый четверг публикуются на сайте Департамента здоровья. Кроме того, в информационной системе здравоохранения можно отслеживать обобщенные данные о заболеваемости по сезонам, округам и неделям.

С середины октября бесплатную вакцину против гриппа смогут получить люди, находящиеся на общем и специальном лечении, все старше 60 лет, женщины с детьми, дети до 7 лет, а также несовершеннолетние, подверженные риску тяжелого течения гриппа по состоянию здоровья. К ним относятся дети и подростки с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистая патология, онкология, иммунодефицит, диабет или обструктивная болезнь легких. Вакцину против гриппа бесплатно получат также военные беженцы, входящие в группу риска.

Вакцину против гриппа можно получить в поликлинике у семейного врача или в прививочных пунктах медицинских учреждений Эстонии. Во многих аптеках также можно быстро и удобно сделать прививку. В домах престарелых вакцина против гриппа может быть введена любому желающему лицом, осуществляющим уход. Касса здоровья в октябре сообщит о поступлении вакцины в Эстонию и о начале вакцинации.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.

Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель после прививки и сохраняется до года. Вакцинация особенно необходима пожилым людям, хроническим больным, маленьким детям и тем, кто контактирует с людьми, подверженными риску заболевания гриппом.

Вакцинация противопоказана при повышенной чувствительности к действующему веществу вакцины или к любому другому компоненту.

Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель после прививки и сохраняется до года. Вакцинация особенно необходима пожилым людям, хроническим больным, маленьким детям и тем, кто контактирует с людьми, подверженными риску заболевания гриппом.