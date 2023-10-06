Требования к мастерам индустрии красоты в Эстонии ужесточатся

Подготовленный Министерством социальных дел законопроект сделает обязательным для мастеров индустрии красоты наличие подтвержденных знаний и навыков. В настоящее время попасть к мастеру-самоучке можно, обратившись как за покраской бровей, так и за пластической операцией, пишет Rus.ERR.
Надзор над предлагающими услуги красоты мастерами в Эстонии осуществляет Департамент здоровья. В первую очередь во внимание берутся процедуры с наибольшими рисками, во время которых нарушается целостность кожного покрова: татуаж, татуировки, микроиглотерапия, сообщает «Актуальная камера».
Министерство социальных дел отправит проект нового Закона о народном здравоохранении на согласование в ближайшие недели, и он заменит Закон о народном здравоохранении, действующий с 1995 года.