Недооценные свойства одного витамина: с его помощью избавляются от морщин и акне

Витамин С является антиоксидантом, что означает, что он борется с вредными свободными радикалами (токсинами), которые попадают на кожу из внешних источников, например, из загрязненного воздуха, или в результате нормального протекания процессов в организме, например, обмена веществ.

Свободные радикалы могут повредить кожу, а использование витамина С помогает бороться со свободными радикалами и улучшает общий вид кожи, пишет Harvard Health Publishing.

Почему витамин С полезен для кожи?

Клинические исследования показали, что витамин С может способствует уменьшению количества морщин. В ходе одного из исследований выяснилось, что ежедневное употребление витамина С в течение не менее трех месяцев уменьшает количество морщин на лице и шее. Кроме того, было отмечено общее улучшение текстуры и внешнего вида кожи.

Витамин С помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому он используется в солнцезащитных кремах. Клинические исследования показали, что сочетание витамина С с другими ингредиентами для местного применения (например, феруловой кислотой и витамином Е) позволяет уменьшить покраснение и защитить кожу от долговременного повреждения кожи, вызванного вредным воздействием солнечных лучей.

Витамин С также может помочь в борьбе с темными пятнами. Блокируя выработку пигмента в коже, он помогает осветлить и/или устранить темные пятна.