Недооценные свойства одного витамина: с его помощью избавляются от морщин и акне

Дерматологи считают витамин С лучшим компонентом для ухода за кожей. Он помогает замедлить преждевременное старение кожи, предотвратить повреждение от солнца, а также улучшает состояние кожи при акне, морщинах и темных пятнах.
Витамин С является антиоксидантом, что означает, что он борется с вредными свободными радикалами (токсинами), которые попадают на кожу из внешних источников, например, из загрязненного воздуха, или в результате нормального протекания процессов в организме, например, обмена веществ.
Свободные радикалы могут повредить кожу, а использование витамина С помогает бороться со свободными радикалами и улучшает общий вид кожи, пишет Harvard Health Publishing.
Почему витамин С полезен для кожи?
Клинические исследования показали, что витамин С может способствует уменьшению количества морщин. В ходе одного из исследований выяснилось, что ежедневное употребление витамина С в течение не менее трех месяцев уменьшает количество морщин на лице и шее. Кроме того, было отмечено общее улучшение текстуры и внешнего вида кожи.
Витамин С помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому он используется в солнцезащитных кремах. Клинические исследования показали, что сочетание витамина С с другими ингредиентами для местного применения (например, феруловой кислотой и витамином Е) позволяет уменьшить покраснение и защитить кожу от долговременного повреждения кожи, вызванного вредным воздействием солнечных лучей.
Витамин С также может помочь в борьбе с темными пятнами. Блокируя выработку пигмента в коже, он помогает осветлить и/или устранить темные пятна.
Кроме того, витамин С помогает при акне благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые помогают контролировать выработку кожного сала (себума). В клинических исследованиях прием витамина С два раза в день уменьшал количество повреждений от акне по сравнению с плацебо.
В каких продуктах искать витамин С и кому не следует употреблять эти продукты?
Витамин С может содержаться в сыворотках и других средствах по уходу за кожей. Различные формы витамина С могут изменять его силу и воздействие на кожу, поэтому перед применением следует проконсультироваться с дерматологом. Рекомендуется использовать активную форму витамина С (например, L-аскорбиновую кислоту) в концентрации 10-20% и рН ниже 3,5. Эта комбинация наиболее изучена в клинических исследованиях.
На сегодняшний день исследования проводились только на взрослых, поэтому применять витамин С в случае детей не рекомендуется. Перед покупкой продукта стоит прочитать список ингредиентов на упаковке.
Как следует применять витамин С?
Витамин С рекомендуется использовать во время утреннего ухода за кожей. Начните с очищения кожи, затем нанесите несколько капель сыворотки с витамином С на лицо и шею. В качестве последнего шага нанесите на лицо и шею крем.
Следует отметить, что витамин С не заменяет солнцезащитный крем. Для оздоровления кожи рекомендуется использовать витамин С каждый день в течение трех месяцев. Если на коже появляется раздражение, следует прекратить применение и обратиться к дерматологу.