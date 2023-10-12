Повышается компенсация за лечение зубов

Правительство приняло решение повысить компенсацию за лечение зубов для взрослых с 40 до 60 евро, а пособие на лечение зубов для получателей пособий, безработных и пожилых людей - с 85 до 105 евро.
По словам министра здравоохранения Риины Сиккут, здоровье полости рта самое непосредственное влияние на физическое и ментальное здоровье людей, как и на их возможности трудоустройства. «Именно поэтому мы делаем стоматологическую помощь более доступной и увеличиваем размер пособия на лечение зубов для взрослых. В будущем мы также разрешим использовать компенсацию за протезирование зубов в качестве дополнения к компенсации за лечение зубов», - сказал Сиккут.
В настоящее время все взрослые, имеющие медицинскую страховку, получают пособие на лечение зубов в размере до 40 евро в год и должны самостоятельно оплачивать не менее 50% счета.
Размер стоматологического пособия также увеличится для уязвимых слоев населения, таких как беременные женщины, матери детей в возрасте до одного года, пенсионеры по старости, люди с пониженной трудоспособностью, зарегистрированные безработные и получатели материальной помощи. В настоящее время они получают стоматологическое пособие в размере 85 евро в год, при этом соплатеж составляет 15%. Согласно поправке, с 1 января 2024 года размер стоматологического пособия для этих лиц будет увеличен до 105 евро в год.
По мнению Сиккута, это повышение необходимо в связи с общим ростом цен, чтобы люди могли и впредь позволить себе стоматологическое обслуживание. «К стоматологам следует обращаться и для обследования, а не только в экстренных случаях, которые зачастую обходятся людям дороже», - пояснил Сиккут.
С 2017 года взрослые могут претендовать на пособие на лечение зубов в размере 40 евро. Исследование, проведенное Больничной кассой, показало, что за три года количество взрослых, посещающих стоматолога, увеличилось с 40% до 60% по сравнению с 2018 годом. В то же время 70% взрослых оценили, что им необходима стоматологическая помощь. В качестве причины отказа от лечения также называется нехватка денег. Как правило, люди посещают стоматолога только с конкретной причиной и жалобами, а не для того, чтобы проверить состояние полости рта и предотвратить ее ухудшение.
«Нам необходимо изменить ситуацию с состоянием полости рта ради здоровья самих людей. Плохо, плачевно, ужасно - эти слова часто употребляются, когда говорят о здоровье полости рта в Эстонии. Это то, что стоматологи видят каждый день, это та картина, которую рисуют опросы, и это влияет на расходы вне сферы здравоохранения. Например, Фонд страхования от безработицы финансирует стоматологическую помощь людям, чтобы повысить их трудоспособность», - говорит Сиккут.
Кроме того, правительство приняло решение с 2025 года предоставлять пожилым людям и людям с пониженной трудоспособностью, нуждающимся в зубных протезах, трехлетнюю компенсацию за протезированию в дополнение к пособию за лечение зубов. Ежегодно компенсацию за протезирование получают около 37 000 человек. Например, в случае полного протезирования человек может не нуждаться в лечении зубов и тогда он может использовать дополнительные 315 евро на протезы (всего 575 евро) поверх выплачиваемых 260 евро в течение трех лет, что по ценам стоматологии покрывает почти половину стоимости новых полных протезов.
Изменения обойдутся Больничной кассе в 14,4 млн. евро, и ими смогут воспользоваться около 425 000 человек в год.