Повышается компенсация за лечение зубов

По словам министра здравоохранения Риины Сиккут, здоровье полости рта самое непосредственное влияние на физическое и ментальное здоровье людей, как и на их возможности трудоустройства. «Именно поэтому мы делаем стоматологическую помощь более доступной и увеличиваем размер пособия на лечение зубов для взрослых. В будущем мы также разрешим использовать компенсацию за протезирование зубов в качестве дополнения к компенсации за лечение зубов», - сказал Сиккут.

В настоящее время все взрослые, имеющие медицинскую страховку, получают пособие на лечение зубов в размере до 40 евро в год и должны самостоятельно оплачивать не менее 50% счета.

Размер стоматологического пособия также увеличится для уязвимых слоев населения, таких как беременные женщины, матери детей в возрасте до одного года, пенсионеры по старости, люди с пониженной трудоспособностью, зарегистрированные безработные и получатели материальной помощи. В настоящее время они получают стоматологическое пособие в размере 85 евро в год, при этом соплатеж составляет 15%. Согласно поправке, с 1 января 2024 года размер стоматологического пособия для этих лиц будет увеличен до 105 евро в год.

По мнению Сиккута, это повышение необходимо в связи с общим ростом цен, чтобы люди могли и впредь позволить себе стоматологическое обслуживание. «К стоматологам следует обращаться и для обследования, а не только в экстренных случаях, которые зачастую обходятся людям дороже», - пояснил Сиккут.