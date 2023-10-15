NEW SCIENTIST ⟩ Почему некоторым людям легче стать вегетарианцами?

Ряд генетических предрасположенностей влияет на вероятность того, что человек станет вегетарианцем. Два из трех наиболее важных генов напрямую связаны с жировым обменом.
Это говорит о том, что некоторым людям легче отказаться от мяса, потому что они естественным образом производят определенные молекулы жира, говорит Набил Ясин из Северо-Западного университета Чикаго. «Существует теория, что некоторые виды жиров необходимы для одной группы людей, но совсем не обязательны для другой», - говорит он.
Известно, что генетические факторы влияют на аспекты диеты, например, на то, любят ли люди кофе или алкоголь. Чтобы увидеть, влияют ли гены на вегетарианство, Ясин и его команда изучили данные Британского биобанка примерно 5300 человек, которые заявили, что они являются строгими вегетарианцами, и еще 330 000 человек, которые употребляют мясо.
У вегетарианцев наиболее часто встречались следующие три типа гена. Два из них, называемые NPC1 и RMC1, участвуют в транспортировке и метаболизме холестерина и других молекул жира, называемых гликолипидами. Третий ген, называемый RIOK3, выполняет различные функции, в том числе влияет на иммунную систему.
Пока до конца неясно, как эти гены могут быть связаны с вегетарианством. Но одним из основных различий между животными и растительными продуктами является химический состав их жиров, называемых липидами. Ясин и его коллеги предполагают, что некоторые люди способны лучше функционировать на вегетарианской диете, потому что они могут самостоятельно синтезировать определенные молекулы липидов, находящиеся в мышцах.
Некоторые люди, которые пробуют вегетарианскую диету, но отказываются от нее, делают это потому, что в их организме возникает дефицит важных липидов, говорит Ясин. «Они решают, что эта диета не для них, или постепенно возвращаются к всеядной диете. Некоторые люди могут подумать, что у них просто нет силы воли».
Другая теория заключается в том, что типы генов, благоприятствующие вегетарианству, также влияют на вкусовые рецепторы людей. «О генах еще многое неизвестно», - говорит Ясин.
Альберт Коулман из Кембриджского университета говорит, что большинство исследований о том, как питательные вещества влияют на чувство сытости и выбор продуктов питания, сосредоточены на белках, а не на жирах. «Мы недостаточно знаем [об этой теории], чтобы принять или отвергнуть ее», - говорит он.
Ричард Макилвейн из Вегетарианского общества Великобритании говорит, что в период с 2012 по 2019 год число вегетарианцев в Великобритании увеличилось почти в два раза. «Похоже, это указывает на то, что здесь задействовано нечто иное, чем генетические факторы, - говорит он. - Люди становятся вегетарианцами, потому что их все больше и больше беспокоят климат, благополучие животных или здоровье».