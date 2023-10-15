NEW SCIENTIST ⟩ Почему некоторым людям легче стать вегетарианцами?

Это говорит о том, что некоторым людям легче отказаться от мяса, потому что они естественным образом производят определенные молекулы жира, говорит Набил Ясин из Северо-Западного университета Чикаго. «Существует теория, что некоторые виды жиров необходимы для одной группы людей, но совсем не обязательны для другой», - говорит он.

Известно, что генетические факторы влияют на аспекты диеты, например, на то, любят ли люди кофе или алкоголь. Чтобы увидеть, влияют ли гены на вегетарианство, Ясин и его команда изучили данные Британского биобанка примерно 5300 человек, которые заявили, что они являются строгими вегетарианцами, и еще 330 000 человек, которые употребляют мясо.

У вегетарианцев наиболее часто встречались следующие три типа гена. Два из них, называемые NPC1 и RMC1, участвуют в транспортировке и метаболизме холестерина и других молекул жира, называемых гликолипидами. Третий ген, называемый RIOK3, выполняет различные функции, в том числе влияет на иммунную систему.

Пока до конца неясно, как эти гены могут быть связаны с вегетарианством. Но одним из основных различий между животными и растительными продуктами является химический состав их жиров, называемых липидами. Ясин и его коллеги предполагают, что некоторые люди способны лучше функционировать на вегетарианской диете, потому что они могут самостоятельно синтезировать определенные молекулы липидов, находящиеся в мышцах.