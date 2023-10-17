АРКАДИЙ ПОПОВ ⟩ Мифы и реальность вокруг Таллиннской больницы

Ниже приводится ответ на мнение Ирьи Лутсар в Postimees (11 октября 2023 г.).

Сначала эмоции, потом факты. Продолжающаяся дискуссия о будущем Таллиннской больницы оказывает весьма демотивирующее воздействие на сотрудников обеих Таллиннских центральных больниц. Ведь только что была политическая воля, было финансирование, подписаны договоры на проектирование, составлены конкретные планы на будущее – изо дня в день врачи сначала занимались медицинской технологией, позже составлением предварительного проекта, и комментировали его.

Но в какой-то момент государство дало понять, что строительство новой больницы больше не является приоритетом для государства.

Иными словами, то, над чем сотрудники обеих больниц трудились на протяжении нескольких лет, превратилось в бессмысленную трату времени. Строительный проект, над которым до сих пор работают ЦУ Tallinna Haigla Arendus и центральные больницы, после завершения, скорее всего, отправится под сукно на неопределенное время. Одному Богу известно, когда чудо произойдет снова, и снова появятся благоприятная политическая воля и деньги на его воплощение.

У медиков, которым, исходя из специфики их работы, приходится самим каждый день принимать смелые решения, переменчивый настрой страны вызывает лишь фрустрацию. Тем более что практически все эстонские политики неустанно заявляют, что Таллинну нужна новая больница, но тут же находят контраргументы, почему ее нельзя строить в ближайшее время ни при каких обстоятельствах.