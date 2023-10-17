АРКАДИЙ ПОПОВ ⟩ Мифы и реальность вокруг Таллиннской больницы

Сначала эмоции, потом факты. Продолжающаяся дискуссия о будущем Таллиннской больницы имеет весьма демотивирующий эффект, говорит член правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.
Ниже приводится ответ на мнение Ирьи Лутсар в Postimees (11 октября 2023 г.).
Сначала эмоции, потом факты. Продолжающаяся дискуссия о будущем Таллиннской больницы оказывает весьма демотивирующее воздействие на сотрудников обеих Таллиннских центральных больниц. Ведь только что была политическая воля, было финансирование, подписаны договоры на проектирование, составлены конкретные планы на будущее – изо дня в день врачи сначала занимались медицинской технологией, позже составлением предварительного проекта, и комментировали его.
Но в какой-то момент государство дало понять, что строительство новой больницы больше не является приоритетом для государства.
Иными словами, то, над чем сотрудники обеих больниц трудились на протяжении нескольких лет, превратилось в бессмысленную трату времени. Строительный проект, над которым до сих пор работают ЦУ Tallinna Haigla Arendus и центральные больницы, после завершения, скорее всего, отправится под сукно на неопределенное время. Одному Богу известно, когда чудо произойдет снова, и снова появятся благоприятная политическая воля и деньги на его воплощение.
У медиков, которым, исходя из специфики их работы, приходится самим каждый день принимать смелые решения, переменчивый настрой страны вызывает лишь фрустрацию. Тем более что практически все эстонские политики неустанно заявляют, что Таллинну нужна новая больница, но тут же находят контраргументы, почему ее нельзя строить в ближайшее время ни при каких обстоятельствах.
Пока политики спорят, медики шутят, глядя на анимацию предварительного проекта Таллиннской больницы: «Ой, как красиво! Жаль, что мы не увидим этого в этой жизни».
Теперь о фактах
О Таллиннской больнице ходит бесчисленное множество мифов и легенд. Они связаны с уровнем больницы, спектром предоставляемых медицинских услуг, областью обслуживания и персоналом. Более того, каждая легенда зачастую в ходе дискуссии превращается в оружие, позволяющее создать неуверенность у читателя или слушателя – может быть, проект не был должным образом продуман? Мы попробуем развенчать эти мифы.
«Таллиннская больница планируется как региональная больница»
Это миф. Согласно § 31 п. 1 постановления министра социальных дел «Требования к типам больниц», региональная больница должна оказывать амбулаторную и стационарную медицинскую помощь по всем специальностям.
С самого начала для Таллиннской больницы не было запланировано специальностей или сфер здравоохранения, которые еще не были представлены в Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больницах, например, кардиохирургия и нейрохирургия. Это, в свою очередь, означает, что госпитализировать пациентов с тяжелой травмой в отделение неотложной медицинской помощи Таллиннской больницы не планируется, поэтому речь не идет о региональном травматологическом центре, роль которого выполняет и будет выполнять Северо-Эстонская больница региональная больница.
Стало быть, в случае с Таллиннской больницей это не региональная больница, а центральная.
«Планируется дублирование медицинских услуг»
Отчасти это миф. Некоторые высокотехнологичные услуги, такие как ангиография сосудов (т. е. рентгенологическое исследование сосудов с использованием контрастного вещества) и лечение онкологических заболеваний, уже сегодня доступны на уровне областных и центральных больниц. Эти услуги стали неотъемлемой частью спектра услуг Таллиннских центральных больниц.
Работает обученный, квалифицированный персонал, и наличие качественного обслуживания очень важно с точки зрения пациентов. Это естественно, что в Таллиннской больнице мы не сможем отказаться от услуг, которые уже оказывают центральные больницы. Здравоохранение в мире развивается очень быстро, и эти медицинские услуги, казавшиеся 20–30 лет назад эксклюзивными, сегодня стали повседневной рутинной работой. Жесткое ограничение спектра медицинских услуг, оказываемых в больнице, может привести к застою и демотивации врачей.
«Зона обслуживания Таллиннской больницы будет ограничена городом Таллинном»
Обе Таллиннские центральные больницы каждый день оказывают специализированные медицинские и сестринские услуги жителям Таллинна, Харьюмаа и других регионов Эстонии. Например, Ляэне-Таллиннская центральная больница в сотрудничестве с Renalis Kliinikud OÜ предлагает услуги гемодиализа в Пярнумаа, реканализацию инфаркта мозга и другую специализированную неврологическую помощь для пациентов в Ляэне-Вирумаа, мезодиэнцефальную модуляцию и лечение рассеянного склероза (Sclerosis multiplex) для пациентов по всей Эстонии, а мы также являются инфекционным центром регионального значения.
Женщины как с материковой части Северной Эстонии, так и с островов Эстонии рожают в женских клиниках как в Ида-Таллиннской, так и в Ляэне-Таллиннской центральных больницах. Поэтому мы уже обслуживаем пациентов, живущих за пределами Таллинна. Двери амбулаторных приемных кабинетов и отделений неотложной медицины наших больниц открыты для каждого жителя Эстонии, независимо от того, в каком регионе он проживает.
Та же тенденция обязательно сохранится и после создания Таллиннской больницы, где определяющим фактором будет качество и доступность медицинских услуг, а также здоровая конкуренция между крупными больницами, которые двигают эстонскую систему здравоохранения вперед. Кроме того, не будем забывать, что в двух центральных больницах, принадлежащих городу Таллинну (ITK и LTKH), ежегодно проходит лечение около четверти эстонских пациентов.
Для сравнения: количество пациентов, проходящих лечение в региональной больнице, составляет 12–13 процентов от общего за год объема лечения в Эстонии, а в клинике Тартуского университета – около 15 процентов всех эстонских пациентов.
«Создание Таллиннской больницы приведет к серьезному кадровому кризису»
Согласно утвержденному Министерством социальных дел плану функционального развития Таллиннской больницы, состав новой больницы будет сформирован путем слияния двух центральных больниц, т. е. будет применена формула x=1+1. Сегодня обе больницы укомплектованы компетентными трудовыми ресурсами, эффективно выполняют договор с Больничной кассой и активно занимаются формированием кадровой стратегии.
Конечно, современная инфраструктура может привлечь больше внимания со стороны медицинских работников, поэтому может развиться активная конкуренция на рынке кадров. В то же время это также является частью здоровой конкуренции, которая направлена на развитие эстонского здравоохранения, поскольку это не просто конкуренция внутри страны, но и борьба за медицинских работников между Эстонией и странами Северной Европы.
В заключение
Хочу напомнить нашим политикам, что четверть населения Эстонии достойна того, чтобы получать медицинскую помощь в современной, благоприятной для человека среде. Надо прекратить бесконечные дискуссии, искать контраргументы и расставлять приоритеты. Тот, кто действительно хочет помочь, помогает, а не ищет причины, по которым что-то сделать нельзя. Здоровье населения Эстонии должно вновь стать приоритетом при формировании стратегии государственного развития.