Срочно нужны доноры: запасы одной группы крови находятся в критическом состоянии

По словам руководителя Центра крови Региональной больницы Аве Леллеп, в настоящее время в больницах находятся пациенты, жизнь которых зависит от доноров. "Приходите сами, приводите друзей и спасите жизни", - призвала Леллеп.

Центр крови приглашает всех добросовестных доноров как можно скорее сдать кровь в ближайшем центре сдачи. «Мы рекомендуем вам заранее записаться на прием на сайте Центра крови».

Сдать кровь можно в Центре крови Сюдалинна по адресу Эстония пуйестеэ, 1 по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, а также со вторника по четверг с 11:00 до 19:00. Центр донорства Юлемисте по адресу Валукойя 7 принимает доноров по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00, а по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00.