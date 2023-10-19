Эксперты: интенсивность заболевания гриппом вернется к докоронавирусному уровню

По прогнозам представителей отделения инфекционных болезней Тартуского университета, в начавшийся осенне-зимний сезон количество случаев гриппа вернется к докоронавирусному уровню 2018/2019 года. В то же время они отмечают, что COVID-19 никуда не исчез, пишет Rus.ERR.
По словам эмерита-доцента Тартуского университета, главного врача клиники и преподавателя Матти Майметса, в начавшийся осенне-зимний сезон распространение гриппа, безусловно, будет более массовым, чем в предыдущие несколько лет.
«Обычно в южном полушарии, где летом болеют гриппом, заболевание распространяется через Южную Америку, Северную Америку в Западную Европу, а затем в Восточную Европу», - сказал Майметс.
Его словам вторит главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер, которая подчеркнула, что люди также играют роль в формировании так называемого сезона гриппа.