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Эксперты: интенсивность заболевания гриппом вернется к докоронавирусному уровню

rus.postimees.ee
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Грипп. Иллюстративное фото.
Грипп. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

По прогнозам представителей отделения инфекционных болезней Тартуского университета, в начавшийся осенне-зимний сезон количество случаев гриппа вернется к докоронавирусному уровню 2018/2019 года. В то же время они отмечают, что COVID-19 никуда не исчез, пишет Rus.ERR.

По словам эмерита-доцента Тартуского университета, главного врача клиники и преподавателя Матти Майметса, в начавшийся осенне-зимний сезон распространение гриппа, безусловно, будет более массовым, чем в предыдущие несколько лет.

«Обычно в южном полушарии, где летом болеют гриппом, заболевание распространяется через Южную Америку, Северную Америку в Западную Европу, а затем в Восточную Европу», - сказал Майметс.

Его словам вторит главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер, которая подчеркнула, что люди также играют роль в формировании так называемого сезона гриппа.

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