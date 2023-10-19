Эксперты: интенсивность заболевания гриппом вернется к докоронавирусному уровню

По прогнозам представителей отделения инфекционных болезней Тартуского университета, в начавшийся осенне-зимний сезон количество случаев гриппа вернется к докоронавирусному уровню 2018/2019 года. В то же время они отмечают, что COVID-19 никуда не исчез, пишет Rus.ERR.