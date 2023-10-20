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Число пациентов в больницах растет: за неделю в Эстонии выявили сотни случаев заражения коронавирусом

rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022
Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022 Фото: Sander Ilvest

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю практически не изменилось, но пациентов с COVID-19 в больницах стало больше, пишет Rus.ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 599 новых случаев заражения COVID-19, что на 0,5% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1307 тестов на коронавирус, из которых 7,7% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 38 пациентов (неделей ранее 34) с коронавирусом.

По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.

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