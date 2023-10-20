Число пациентов в больницах растет: за неделю в Эстонии выявили сотни случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 599 новых случаев заражения COVID-19, что на 0,5% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1307 тестов на коронавирус, из которых 7,7% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 38 пациентов (неделей ранее 34) с коронавирусом.