Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю практически не изменилось, но пациентов с COVID-19 в больницах стало больше, пишет Rus.ERR.
Число пациентов в больницах растет: за неделю в Эстонии выявили сотни случаев заражения коронавирусом
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 599 новых случаев заражения COVID-19, что на 0,5% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1307 тестов на коронавирус, из которых 7,7% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 38 пациентов (неделей ранее 34) с коронавирусом.
По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.