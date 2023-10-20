Ученые напоминают ⟩ Какие признаки могут указывать на ослабление иммунной системы

Люди со слабой иммунной системой или хроническими заболеваниями подвержены повышенному риску заражения коронавирусом и другими заболеваниями. Роль иммунной системы заключается в защите организма от патогенных микроорганизмов, однако на ее эффективность влияют такие факторы, как питание, стресс, физическая активность и сон.

Для укрепления ослабленной иммунной системы важно высыпаться, заниматься спортом не менее 30 минут в день в умеренном темпе, а также избегать продуктов, усиливающих воспаление в организме, таких как обработанные углеводы, обработанное мясо, полуфабрикаты, сладости и алкоголь. Необходимо ежедневно употреблять в достаточном количестве фрукты и овощи, бобовые, семена и орехи, а также клетчатку из цельнозерновых продуктов. Важно также снизить уровень стресса и заниматься теми видами деятельности, которые вам по душе.