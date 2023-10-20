ОТКРЫТИЕ! ⟩ Это удивительное средство помогает снизить высокое кровяное давление

По оценкам, 40 процентов взрослого населения мира страдает повышенным кровяным давлением, что подвергает их риску сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Пробиотики могут помочь урегулировать кровяное давление, хотя исследователи имеют ограниченное понимание того, почему микрофлора кишечника оказывает такой эффект.