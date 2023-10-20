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ОТКРЫТИЕ! ⟩ Это удивительное средство помогает снизить высокое кровяное давление

Postimees
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Кровяное давление.
Кровяное давление. Фото: Shutterstock

По оценкам, 40 процентов взрослого населения мира страдает повышенным кровяным давлением, что подвергает их риску сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Пробиотики могут помочь урегулировать кровяное давление, хотя исследователи имеют ограниченное понимание того, почему микрофлора кишечника оказывает такой эффект.

Исследование, опубликованное в журнале mSystems, добавляет два новых вида пробиотиков, которые потенциально могут помочь снизить высокое кровяное давление. В экспериментах на мышах с повышенным кровяным давлением лечение двумя пробиотиками, Bifidobacterium Lactis и Lactobacillus Rhamnosus, приводило кровяное давление к нормальному уровню.

Исследователи также следили за тем, как эти пробиотики изменили микрофлору кишечника животных в течение 16 недель, выявляя конкретные микробы и метаболические процессы, которые могут помочь объяснить защитный эффект.

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