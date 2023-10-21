Видео ⟩ «Я не вижу смысла!»: почему мы до сих пор переходим на зимнее время?

Идея перехода на летнее время была выдвинута еще в 18-ом веке. Впервые она была реализована в Великобритании в 1908 году.

Люди, с которыми передача поговорила в Риге, расходятся во мнении, стоит ли прекращать переводить время.

Ренате считает, что отменять переход на зимнее время не нужно. Хоть ей и нравится, чтобы было подольше светло, она не испытывает большого дискомфорта. Марцис, напротив, считает, что пора прекратить переводить часы, он не понимает, какой в этом смысл.

«Я не вижу смысла!» - сказал Марцис.

Единственные страны в Европе, которые не переходят на летнее время, - это Россия, Исландия, Беларусь и Турция.

Хотя в 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время, однако, когда началась пандемия Covid-19, дискуссии прекратились и общее видение достигнуто не было.

Представитель Минэкономики Нормунд Фрейбергс пояснил, что обнадеживающих новостей на данный момент нет, и в ближайшие несколько лет отмена перехода на зимнее и летнее время не предвидится. Изначально это решение было принято по экономическим соображениям.

Однако тренер по здоровью Марис Жунда считает, что от перехода на зимнее и летнее время следует отказаться, так как это влияет на сон человека. Он советует людям подготовиться к этому заранее.

Наиболее чувствительны к изменениям дети и подростки, а также люди с хроническими и психическими заболеваниями, а менее чувствительны пожилые люди. Некоторым требуется неделя или больше, чтобы привыкнуть к переменам.

Сертифицированный педиатр Марта Целминя, председатель правления Латвийского общества медицины сна, пояснила, что исследования показали, что при переходе на зимнее или летнее время происходит больше несчастных случаев, людям трудно сосредоточиться.

Этой осенью часы придется перевести на час назад 29 октября в 4:00 утра.