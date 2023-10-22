​Почему через 12 дней после родов умерла жена Виктора, мать новорожденного мальчика Сандиса и двух девочек? Вопросов очень много, пишет Rus.TVNET. Есть также вопрос, который Виктор хотел бы задать всем задействованным: можете ли вы спать спокойно по ночам?

Но это не все. Начато расследование. «Мы не будем молчать», - говорит Виктор, гладя сына по щеке. Он постоянно находится рядом с сыном, пока не доверяет ни одной няне. «Еще слишком маленький».

​Похороны жены Виктор помнит как в тумане. «До сих пор не могу уложить это в голове», - говорит он. Прожив вместе с женой семь лет, в семье выросли и две дочери. Рождение на свет Сандиса было долгожданным.

Сандис родился 23 июля в Латвии в Резекненской больнице. В этой же больнице 4 августа скончалась мать Сандиса.