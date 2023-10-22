Что будет, если ужинать после шести часов вечера?

С каждым из нас случалось, что прием ужина задерживался. Иногда рабочий день становится настолько долгим или график настолько плотным, что уделять время трапезе становится невозможно. Говорят, что ужинать поздно вечером вредно. Но действительно ли это так?
Диетологи объясняют, какое влияние на организм оказывает прием пищи поздно вечером. На удивление, у него есть как плюсы, так и минусы!
Ваш уровень сахара в крови более стабилен
Здоровые закуски вечером могут быть особенно полезны для людей с диабетом 1 типа или другими проблемами с уровнем сахара в крови.
Увеличивается количество жира на животе
Некоторые диетологи предупреждают, что ночной перекус может привести к увеличению талии. Это потому, что продукты, которые люди кладут в щеки после того, как гаснет дневной свет, как правило, содержат больше калорий, сахара и рафинированных углеводов.
Гастро-эзофагеальный рефлюкс (ГЭР) ухудшается
Вечером пищеварение замедляется, а прием пищи поздно вечером ухудшает его, независимо от качества и количества потребляемой пищи. Кроме того, вечером вы меньше двигаетесь и чаще сидите или лежите, что облегчает попадание желудочной кислоты в пищевод.
Человек начинает просыпаться посреди ночи
Исследования показывают, что прием пищи за три часа до сна может привести к бессоннице. Отказ от еды после шести или семи часов может быть полезным, потому что это дает вашему телу время переварить пищу.
Полезно для мышц
Если вам нравится тренироваться вечером, небольшой перекус будет полезен для ваших мышц, помогая им восстановиться.