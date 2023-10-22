Что будет, если ужинать после шести часов вечера?

Диетологи объясняют, какое влияние на организм оказывает прием пищи поздно вечером. На удивление, у него есть как плюсы, так и минусы!

Ваш уровень сахара в крови более стабилен

Здоровые закуски вечером могут быть особенно полезны для людей с диабетом 1 типа или другими проблемами с уровнем сахара в крови.

Увеличивается количество жира на животе

Некоторые диетологи предупреждают, что ночной перекус может привести к увеличению талии. Это потому, что продукты, которые люди кладут в щеки после того, как гаснет дневной свет, как правило, содержат больше калорий, сахара и рафинированных углеводов.

Гастро-эзофагеальный рефлюкс (ГЭР) ухудшается

Вечером пищеварение замедляется, а прием пищи поздно вечером ухудшает его, независимо от качества и количества потребляемой пищи. Кроме того, вечером вы меньше двигаетесь и чаще сидите или лежите, что облегчает попадание желудочной кислоты в пищевод.

Человек начинает просыпаться посреди ночи

Исследования показывают, что прием пищи за три часа до сна может привести к бессоннице. Отказ от еды после шести или семи часов может быть полезным, потому что это дает вашему телу время переварить пищу.

Полезно для мышц