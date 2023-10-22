Узнайте, могут ли ваши проблемы со сном быть вызваны неправильным питанием

По оценкам исследователей, около 50% населения Земли страдает от той или иной формы расстройства сна. Плохой сон влияет на умственную работоспособность и риск развития ряда хронических заболеваний, поэтому исследователи начали изучать вопрос о том, может ли диета быть одной из причин проблем со сном.
По мнению исследователей, плохой сон повышает риск развития диабета, депрессии, рака и слабоумия, а также снижает умственную работоспособность, бдительность и память. Поэтому предпринимаются усилия по поиску более эффективного способа лечения нарушений сна.
Для лечения расстройств сна часто назначают снотворные препараты, но на самом деле их следует принимать только в течение нескольких недель. Снотворные не устраняют истинную причину проблем со сном, а значит, к ним легко пристраститься, поскольку организму требуются все более сильные препараты, чтобы заснуть.
Исследователи из Колумбийского университета и хирурги из Нью-Йорка обнаружили, что обработанные углеводы - особенно добавленные сахара - влияют на качество сна человека. Исследование показало, что люди, в рационе которых много обработанных углеводов, чаще испытывают симптомы нарушения сна.
В исследовании приняли участие 53 069 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, и выяснилось, что те, кто употреблял больше сахара, белого риса, макаронных изделий из рафинированной муки, выпечки и других обработанных продуктов, спали хуже.
Сахар вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к выбросу гормонов стресса - адреналина и кортизола. Если уровень гормонов стресса в организме слишком высок, это может привести к проблемам со сном.
Не все сахара действуют на организм одинаково - сахар, содержащийся во фруктах, не вызывает резкого скачка сахара в крови, поскольку фрукты содержат помимо сахара еще и много клетчатки. Клетчатка дает ощущение сытости и значительно замедляет всасывание сахара в кровь, поскольку на переваривание клетчатки уходит больше времени. Поэтому людям с нарушениями сна не стоит беспокоиться о содержащемся во фруктах сахаре.