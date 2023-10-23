Онколог: одна смерть в день от рака из-за употребления алкоголя – это слишком много для Эстонии

Осознав связь между алкоголем и раком, всегда можно сократить его потребление. Ведь алкоголь не обязательно должен быть неотъемлемой частью нашей жизни. Ограничивая его потребление или вовсе отказываясь от него, с течением времени мы уменьшаем риск рака, хотя и не полностью его исключаем. При этом отказ от алкоголя также снижает и другие риски для здоровья, так что такое решение будет оправданным.

В своей практике я не сталкивался со случаями, когда отказ от алкоголя приводил к быстрому выздоровлению от тяжелого заболевания. Однако безусловно, отказываясь от алкоголя, пациенты лучше настроены на лечение, легче его переносят и достигают более положительных результатов. Давайте сделаем выбор в пользу более здоровой и долгой жизни. В конце концов, 40 процентов всех случаев рака предотвратимы. Даже одна смерть в день от рака, связанного с употреблением алкоголя, – это слишком много для Эстонии.