Онколог: одна смерть в день от рака из-за употребления алкоголя – это слишком много для Эстонии

По самым скромным оценкам, алкоголь является причиной шести процентов всех смертей от рака в Европейском союзе. В абсолютном выражении это составляет около 85 000 смертей в год. Если рассматривать распределение по странам ЕС, то на долю Эстонии приходится порядка 250–300 смертей. Практически ежедневно от рака, связанного с употреблением алкоголя, умирает один человек – это крайне печальная статистика, учитывая, что многие из этих смертей можно было предотвратить, пишет онколог Вахур Валвере.
Вред, наносимый алкоголем, является серьезной проблемой общественного здравоохранения, а рак считается основной причиной смертности, связанной с употреблением алкоголя (30 процентов). Далее следуют цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания и травмы. Мы, как общество, возможно, недооцениваем опасность, которую представляет алкоголь в контексте онкологии.
При том что производство и потребление алкоголя глубоко укоренились в нашей культуре, часто забывается о его негативных сторонах. Таким образом, вредные последствия алкоголя намеренно или невольно умаляют, хотя они на самом деле возвращают нас на многие века назад.
Если посмотреть на предупреждения на этикетках бутылок с алкоголем, мы увидим пиктограммы с возрастными ограничениями, предупреждения для беременных женщин и для водителей. Все это так, но на самом деле, образно говоря, внутри этого глобуса скрывается другой, еще больший глобус – за этой информацией скрывается гораздо больший объем рисков и последствий. Поэтому к алкоголю стоит относиться особенно осмотрительно и ответственно.
Действительно, связь между употреблением алкоголя и раком до сих пор обсуждается, но чаще речь идет о факторах риска развития рака, связанных с образом жизни, к которым, помимо алкоголя, относятся курение, недостаточная физическая активность и избыточный вес. Однако алкоголь, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Ведь наряду с уже упомянутым табаком и лишним весом, алкоголь, безусловно, является одним из важнейших факторов риска развития рака, который можно предотвратить. Он классифицируется как канцероген 1-го класса, наравне с табаком и асбестом.
Алкоголь приводит к развитию рака по множеству причин, и разные опухоли, возможно, имеют разные механизмы возникновения. Например, этанол в алкоголе повреждает клетки печени и вызывает цирроз. Однако цирроз, будучи предраковым заболеванием, имеет высокие шансы прогрессировать в рак печени.
Алкоголь также может повышать содержание гормонов в организме (например, эстрадиола), что, в свою очередь, увеличивает риск развития рака молочной железы. И так далее, и так далее. Распространенный стереотип о поврежденной печени алкоголика – это конечно же правда, но этот стереотип является лишь частью правды.
Согласно современным данным, алкоголь вызывает рак полости рта, глотки, горла, пищевода, молочной железы, кишечника и печени. Ученые все больше убеждаются в том, что употребление алкоголя является одним из основных факторов риска, к тому же для рака не существует безрискового употребления алкоголя.
Все алкогольные напитки повышают риск развития опухолей. Любой напиток, будь то пиво, вино или крепкие спиртные напитки — все они могут стать причиной рака. Однако степень риска развития рака напрямую связана с количеством потребляемого алкоголя и содержанием спирта (этанола) в напитке.
Регулярное употребление, даже в небольших дозах, увеличивает риск развития рака. Чем чаще и больше человек пьет, тем выше вероятность заболевания. При этом учитывается как частота, так и количество употребляемого алкоголя.
Сокращение потребления, а еще лучше полный отказ от алкоголя, безусловно, поможет снизить риск развития рака. При этом следует руководствоваться здравым смыслом: редкое употребление небольших порций вряд ли приведет к серьезным последствиям. Опасность представляет регулярное употребление алкоголя или эпизодическое, но в больших объемах.
Осознав связь между алкоголем и раком, всегда можно сократить его потребление. Ведь алкоголь не обязательно должен быть неотъемлемой частью нашей жизни. Ограничивая его потребление или вовсе отказываясь от него, с течением времени мы уменьшаем риск рака, хотя и не полностью его исключаем. При этом отказ от алкоголя также снижает и другие риски для здоровья, так что такое решение будет оправданным.
В своей практике я не сталкивался со случаями, когда отказ от алкоголя приводил к быстрому выздоровлению от тяжелого заболевания. Однако безусловно, отказываясь от алкоголя, пациенты лучше настроены на лечение, легче его переносят и достигают более положительных результатов. Давайте сделаем выбор в пользу более здоровой и долгой жизни. В конце концов, 40 процентов всех случаев рака предотвратимы. Даже одна смерть в день от рака, связанного с употреблением алкоголя, – это слишком много для Эстонии.
Кампания «Алкоголь и рак» финансируется из средств Европейского социального фонда в рамках программы «Трезвая и здоровая Эстония». Подробнее о кампании, а также о взаимосвязи между алкоголем и образом жизни можно прочитать на веб-странице alkoinfo.ee.