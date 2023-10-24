Коронавирус возвращается: грядут ли очередные ограничения и кому следует вакцинироваться?

Как должны вести себя люди, близко контактировавшие с больными COVID-19?

Близким контактам рекомендуется следить за своим здоровьем в течение пяти дней. В случае появления признаков заболевания они должны оставаться дома. Этот принцип применим ко всем респираторным вирусным инфекциям.

Необходимо ли регулярно проводить экспресс-тестирование на COVID-19?

Профилактическое тестирование (т.е. тестирование бессимптомных людей) обычно не рекомендуется.

Когда тестирование COVID-19 необходимо или целесообразно?

Тестирование не является обязательным. Делать тест на COVID-19 имеет смысл при наличии симптомов. Для планирования вакцинации полезно знать результат теста COVID-19 и время, когда вы в последний раз переболели коронавирусом.

О чем следует помнить при использовании экспресс-тестов?

При использовании экспресс-тестов рекомендуется проводить тестирование в первые четыре дня болезни, так как в это время концентрация вируса в организме наиболее высока. Поскольку первые проявления COVID-19 схожи с проявлениями других ОРВИ, следует избегать прямых контактов и соблюдать правила личной гигиены для предотвращения распространения инфекции. Следует помнить, что человек может быть заразен до появления симптомов, а также оставаться заразным после того, как острые симптомы прошли, но тест на антиген не выявил вирус.

Ожидаются ли в этом сезоне какие-либо ограничения? Придется ли снова носить маски?