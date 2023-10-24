Коронавирус возвращается: грядут ли очередные ограничения и кому следует вакцинироваться?

Жители Эстонии перестали активно следить за показателями распространение коронавируса в стране и привыкли жить без каких-либо ограничений. В то же время сухая статистика говорит, что заражаемость растет. Стоит ли нам ждать введения каких-либо ограничений и следует ли сделать прививку не только от гриппа, но и от коронавируса?
Поскольку подобными вопросами задается все больше людей, Департамент здоровья ответил на самые распространенные из них.
Где я могу получить информацию о заражении COVID-19?
Департамент здравоохранения продолжает делать еженедельный эпидемиологический отчет, где можно найти всю информацию о распространении вируса. Все данные можно найти на сайте Департамента здоровья.
Какой прогноз на текущий вирусный сезон дает Департамент здоровья?
Тяжесть и уровень эпидемиологической угрозы нового осенне-зимнего сезона гриппа и Covid-19 будут напрямую зависеть от штаммов вирусов, распространенности и поствакцинального иммунитета населения. Поскольку существует множество относительно легких и бессимптомных форм COVID-19, вирус распространяется тихо и волнообразно. В настоящее время интенсивность заболеваемости можно оценить как низкую, однако наблюдается небольшая тенденция к ее росту.
Как защитить себя от заражения COVID-19?
Для профилактики любого вирусного заболевания важно соблюдать общие правила гигиены: регулярно мыть руки, при насморке или кашле закрывать нос или рот салфеткой, а при появлении признаков заболевания оставаться дома.
Каковы симптомы COVID-19?
Одних симптомов недостаточно, чтобы определить, какое вирусное заболевание у вас имеется. Симптомами COVID-19 могут быть легкие простудные заболевания: насморк, кашель, повышение температуры, утомляемость и общая слабость, боль в горле и др.
Независимо от типа заболевания, при появлении симптомов следует оставаться дома.
Что делать при подозрении на заболевание COVID-19?
При появлении симптомов заболевания рекомендуется обратиться к семейному врачу для получения рекомендаций по тестированию и лечению. Для людей, входящих в группу риска, результат теста может быть полезен при планировании будущей вакцинации против COVID-19. В случае появления симптомов, независимо от результатов теста на COVID-19, оставайтесь дома.
Как должны вести себя люди, близко контактировавшие с больными COVID-19?
Близким контактам рекомендуется следить за своим здоровьем в течение пяти дней. В случае появления признаков заболевания они должны оставаться дома. Этот принцип применим ко всем респираторным вирусным инфекциям.
Необходимо ли регулярно проводить экспресс-тестирование на COVID-19?
Профилактическое тестирование (т.е. тестирование бессимптомных людей) обычно не рекомендуется.
Когда тестирование COVID-19 необходимо или целесообразно?
Тестирование не является обязательным. Делать тест на COVID-19 имеет смысл при наличии симптомов. Для планирования вакцинации полезно знать результат теста COVID-19 и время, когда вы в последний раз переболели коронавирусом.
О чем следует помнить при использовании экспресс-тестов?
При использовании экспресс-тестов рекомендуется проводить тестирование в первые четыре дня болезни, так как в это время концентрация вируса в организме наиболее высока. Поскольку первые проявления COVID-19 схожи с проявлениями других ОРВИ, следует избегать прямых контактов и соблюдать правила личной гигиены для предотвращения распространения инфекции. Следует помнить, что человек может быть заразен до появления симптомов, а также оставаться заразным после того, как острые симптомы прошли, но тест на антиген не выявил вирус.
Ожидаются ли в этом сезоне какие-либо ограничения? Придется ли снова носить маски?
COVID-19 больше не является новым или опасным заболеванием, у нас больше нет глобальной пандемии, поэтому масштабные общегосударственные ограничения маловероятны. Маски имеет смысл использовать в тех случаях, когда больной человек вынужден покинуть дом на короткий период времени. Учреждения, особенно медицинские учреждения повышенного риска, имеют право вводить временные ограничения в зависимости от региональной или общегосударственной эпидемиологической ситуации. Более строгие ограничения могут быть рассмотрены в случае появления нового штамма, вызывающего очень тяжелые случаи заболевания и приводящего к высокой потребности в госпитализации.
Кому следует вакцинировать против COVID-19 в этом вирусном сезоне?
Экспертный комитет по иммунопрофилактике рекомендует проводить вакцинацию против COVID-19 в первую очередь детям и взрослым из групп риска при условии, что с момента последней вакцинации или прививки против гриппа прошло не менее шести месяцев или человек до настоящего времени не был привит или вакцинирован против гриппа.
Вакцинация проводится бесплатно.
Необходимо ли вакцинироваться людям, не входящим в группы риска?
Люди, не входящие в группы риска, могут быть привиты против COVID-19, если медицинский работник считает это целесообразным. Оценка должна проводиться в каждом конкретном случае. Вакцинация проводится бесплатно.
Где можно вакцинироваться против COVID-19?
Вакцинация групп риска проводится в основном в центрах семейных врачей, больницах и частных клиниках.
Поступила ли уже новая вакцина COVID-19?
По состоянию на начало октября, к середине октября будет доступно около 52 000 доз вакцины компании Pfizer против штамма XBB1.5 COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет (включая детские вакцины для возрастной группы 6 месяцев - 4 года).
Сколько новых вакцин будет закуплено в этом году?
В результате изменения договора с компанией Pfizer осенью этого года (сентябрь-октябрь) в Эстонию поступит в общей сложности около 82 000 доз вакцины Pfizer против штамма XBB1.5 COVID-19.
Могут ли осуществляющие вакцинацию учреждения заказать новую вакцину?
Медицинские работники имеют возможность заказать вакцину компании Pfizer против штамма XBB1.5 COVID-19 с 20 сентября.
Сколько осуществляющих вакцинацию учреждений уже получили новую вакцину?
С 20 сентября по 4 октября 110 медицинских учреждений заказали новую вакцину: XBB.1.5 (возрастная группа 12+) – 6036 доз; для возрастной группы от шести месяцев до четырех лет – 70 доз.