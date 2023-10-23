ВНИМАНИЕ! ⟩ В Европе распространяется поддельный препарат для снижения веса

Ozempic, который предполагает еженедельные инъекции, изначально был разработан для лечения диабета 2 типа.

После того, как было обнаружено, что препарат также эффективен для снижения веса, на него возник огромный спрос из-за использования не по назначению, что привело к трудностям с поставками.

Теперь, по данным Европейского агентства по лекарственным средствам, предварительно наполненные шприцы с неправильной этикеткой Ozempic были обнаружены в некоторых оптовых компаниях в Европейском союзе и Великобритании.

Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения объявило в воскресенье: «В качестве меры предосторожности мы призываем всех участников цепочки поставок проявлять бдительность в отношении подделок».

«Нет никаких доказательств того, что поддельные шприцы продавались в аптеках и что пациенты на самом деле пострадали от поддельных лекарств», - сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.

Этот вопрос также расследуется полицией.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило на прошлой неделе, что поддельные шприцы имеют этикетки на немецком языке, произведенные оптовыми торговцами в Австрии и Германии.

Федеральное министерство здравоохранения Германии опубликовало изображение поддельного препарата, на котором видно, что упаковка сильно отличается от официальной версии.