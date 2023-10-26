В начале октября в СМИ появилась новость о том, что один из самых популярных сухих шампуней, продающихся и в эстонских супермаркетах, может содержать химические вещества, вызывающие рак. Как Департамент здоровья, так и торговые сети прокомментировали данную ситуацию.
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Почему популярный шампунь, который может вызвать развитие рака, по-прежнему продается в Эстонии?
Отчет, опубликованный в ноябре 2022 года, показал, что Batiste, наряду с другими сухими шампунями, содержит бензол. Результаты исследования нью-йоркской аналитической лабораторией Valisure, которая проверяет товары для здоровья, чтобы обеспечить прозрачность для потребителей.