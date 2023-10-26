Почему популярный шампунь, который может вызвать развитие рака, по-прежнему продается в Эстонии?

В начале октября в СМИ появилась новость о том, что один из самых популярных сухих шампуней, продающихся и в эстонских супермаркетах, может содержать химические вещества, вызывающие рак. Как Департамент здоровья, так и торговые сети прокомментировали данную ситуацию.